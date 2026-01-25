Vallentuna SÄBO söker sjuksköterskor
2026-01-25
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Är du legitimerad sjuksköterska och vill arbeta på en arbetsplats där din erfarenhet och kompetens verkligen gör skillnad - varje dag? Då ska du söka till oss.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Vallentuna har två SÄBO i egen regi, Korallen och Väsbygårdens vårdboende. Hälso- och sjukvårdspersonalen har ett tätt samarbete mellan boendena och även en gemensam enhetschef. Vi utökar nu vår arbetsgrupp och söker därför flera sjuksköterskor till vårt härliga team. Vi söker omvårdnadsansvarig sjuksköterska och 1 sjuksköterska som ska fungera som en ambulerande sjuksköterska mellan båda boendena.
Vi arbetar i team och hjälps åt över gränserna, därmed är flexibilitet ett krav i vår organisation samt vår styrka. Vi som arbetar är i varierande åldrar, både män och kvinnor och vi har roligt tillsammans med många glada skratt vid lunchbordet. Vi är ett tvärprofessionellt team med olika kompetenser, sjuksköterskor, rehab och dietist, som arbetar utifrån ett personcentrerat och salutogent förhållningssätt.
Att arbeta hos oss innebär att du har ett självständigt, spännande, rörligt och omväxlande arbete. Du har god möjlighet att utvecklas samt att bidra med kunskap inom din profession då vi är en lärande verksamhet.Publiceringsdatum2026-01-25Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska inom SÄBO har du ett övergripande ansvar där arbetet innebär akuta och planerade insatser för de boende. I rollen ingår handledning, utbildning och arbetsledning i omvårdnad till personal på boendet. Du kommer i din roll att skapa och bibehålla goda relationer till boende, närstående och övriga yrkeskategorier.
Under kvällar och helger har tjänstgörande sjuksköterska även ett konsulterande uppdrag vid kommunens olika LSS-verksamheter. Detta innebär bland annat telefonkonsultation med rådgivning för de stödassistenter som arbetar där. Förekommande arbetsuppgift är då att exempelvis ge läkemedel vid behov som administreras av delegerad personal vid LSS-verksamheterna.
Vi arbetar utifrån nationella kvalitetsregister och arbetet baserar sig utifrån ett personcentrerat förhållningssätt utifrån boendes behov. Du är en aktiv medspelare tillsammans med teamet runt boende.
Sjuksköterskornas arbetstid är fördelat dagtid och kväll fram till kl.19 samt helg på ett rullande schema.Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska med minst 2 års yrkeserfarenhet
• Erfarenhet av arbete med personer med kognitiva sjukdomar
• Behärska det svenska språket i tal och skrift
• B-körkortDina personliga egenskaper
• Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
• Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
• Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
• Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
• Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
• Vara arbetsledande i omvårdnad och handledande i ditt arbetssätt.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en tillsvidare på heltid med start omgående eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan. Intervjuer hålls fortlöpande.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 260228.
För mer information kontakta:
Ida Skoog
Enhetschef HS-SÄBO telefon: 08 587 861 36 ida.skoog@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Ersättning
Månadslön enligt överenskommelse Friskvårdsbidrag: 2000:-/år Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna kommun
(org.nr 212000-0027), http://www.vallentuna.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9703047