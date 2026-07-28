Vallentuna Friskola söker timvikarier
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2026-07-28
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Om Vallentuna Friskola
Vallentuna Friskola är en fristående 6-9 skola som startades 2002 och har idag ca 250 elever och drygt 30 st anställda.
På Vallentuna Friskola har vi höga förväntningar på våra elever. Våra välutbildade och erfarna lärare arbetar för att ge eleverna utbildning av hög kvalitet i en trygg studiemiljö. Vårt gemensamma mål är att alla elever på Vallentuna Friskola tillägnar sig goda kunskaper, känner sig trygga och utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer. Vi värdesätter högt goda relationer med eleverna, samarbete med vårdnadshavare och arbetar engagerat för att varje elev ska nå så långt det är möjligt.
Vallentuna Friskola erbjuder en utvecklande och spännande arbetsplats där vi gemensamt bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Sedan läsåret 21/22 arbetar vi med Olweus-programmet som består av en serie samordnade, forskningsbaserade åtgärder som går ut på att skapa en skolmiljö där eleverna kan lära, trivas och känna sig trygga. Utöver trygghet jobbar vi även strukturerat och gemensamt med studiero.
Vi arbetar i skolplattformen Schoolsoft och varje ämne skapar planeringar och uppgifter i Google Classroom. Alla elever har en egen Chromebook.
Vallentuna Friskola finns på Lars Hårds Väg 20B, med bl.a. stora, rymliga klassrum, samlade specialsalar och en fantastisk skolgård med närhet till skog med motionsspår.Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Att vara timvikarie innebär i första hand att vikariera för ordinarie personal vid behov, men det kan också i vissa fall leda till mer fasta resurstimmar eller längre vikariat. Vikariatens längd kan variera och arbetstiden är enligt överenskommelse utifrån verksamhetens behov och dina önskemål. Du bör kunna vikariera med kort varsel samt vid planerad frånvaro.
Vikariat, dagtid, vid behov.
Timlön.
Tillträde enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Som timvikarie hos oss ska du i första hand ha ett genuint intresse för barn och ungdomar. Du har lätt för att skapa goda relationer, är trygg i dig själv, har en positiv människosyn och kan sätta gränser när det behövs. Som person är du engagerad, flexibel, strukturerad, ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga. Du har lätt för att följa instruktioner och kan skapa en god och trygg miljö för lärande.
Vi ser gärna att du har utbildning och/eller relevant arbetslivserfarenhet från arbete med barn och ungdomar. För att kunna kommunicera med kollegor och elever behöver du behärska det svenska språket väl i tal och skrift.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande.Så ansöker du
Sök tjänsten genom att skicka CV och personligt brev till jobb@vallentunafriskola.se
.
Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
För att arbeta inom skola krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister.
Vi undanber oss all kontakt från personal- och rekryteringsföretag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: jobb@vallentunafriskola.se Arbetsgivare Vallentuna Friskola AB
(org.nr 556573-6187)
Lars Hårds väg 20B (visa karta
)
186 41 VALLENTUNA Arbetsplats
Vallentuna Friskola AB Kontakt
Ombud Sveriges Lärare, lärare
Heike Tollefors heike.tollefors@vallentunafriskola.se Jobbnummer
10013681