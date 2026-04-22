Vallensfood & friends söker personal
2026-04-22
Vi söker dig som vill jobba extra, deltid eller heltid hos oss på Vallensfood & Friends i Stora Höga.
Om jobbet
Du hjälper till i det dagliga arbetet i köket, bland annat:
* Förbereda hamburgare och råvaror
* Arbeta vid grillen och steka hamburgare
* Förbereda kebab och andra rätter
* Göra sallader och enklare tillbehör
* Diska och hålla rent i kök och arbetsytor
* Hjälpa till där det behövs
Vi söker dig som:
* Är stresstålig och klarar högt tempo
* Är ansvarsfull och noggrann
* Har en positiv inställning
* Trivs med att arbeta i team
* Erfarenhet är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
* En arbetsplats med bra stämning
* Möjlighet till extra, deltid eller heltid
* Introduktion och upplärning på plats
Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv till: jobbvff@hotmail.com
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Via mail
E-post: jobbvff@hotmail.com
Arbetsgivare NBM Restaurang AB
(org.nr 556982-9327)
Bråland 601 (visa karta
)
444 60 STORA HÖGA
9869249