Välkomnande driftchef med stort driv! - Jönköpings kommun

Jönköpings kommun / Chefsjobb / Jönköping2021-07-07VerksamhetsserviceÄr du vass i köket och ett proffs på service? Är du en engagerad ledare som drivs av att motivera andra? Vill du bidra till att göra Jönköpings kommun till en attraktiv arbetsgivare? Då har du ett jobb att söka.Som driftchef har du det operativa ansvaret för cafédrift inom Tekniska kontoret och du rapporterar till enhetschef inom Verksamhetsservice. Du är synlig, närvarande och aktiv i verksamheten och har ansvar för inköp, bemanning, personalledning, menyplanering och råvarukalkylering. Du brinner för det goda värdskapet och SER var och en av våra gäster och medarbetare.Vår verksamhet är under tillväxt och du arbetar aktivt för att utveckla vår cafédrift och skapa en trygg och hälsosam arbetsplats. Du har alltid medborgarens bästa i fokus och är bra på att skapa och förvalta kundrelationer.Vi behöver någon som digDu trivs i en operativ roll med närhet till dina kollegor och gäster.Som driftchef planerar, deltar och följer du upp det dagliga arbetet. Du coachar och lyfter fram goda resultat och stödjer dina medarbetare i både löpande och långsiktiga ärenden. Du har personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga, strukturerad, flexibel och serviceinriktad.Du kommer vara en del av ett engagerat team där samarbete och tjänstvillighet bidrar till en stor samhällsnytta. Finner du detta tilltalande är detta arbetsplatsen för dig. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.Vi söker dig som har:Minst 3 års dokumenterat goda ledaregenskaper med erfarenhet av arbetsledningFlera års erfarenhet inom kök, restaurang, bageri eller motsvarandeGod kunskap inom livsmedelshantering och hygienErfarenhet av systematiskt arbetsmiljöansvar, rehabilitering och kunduppföljningKörkort-BGoda IT kunskaperVälkommen till ossVerksamhetsservice är en avdelning inom Tekniska Kontoret och omfattas av drygt 330 tjänster uppdelat på Städservice, Café, reception, budservice och Vaktmästeri. Vi är en avdelning som sätter service och kundnöjdhet i fokus och vårt övergripande mål är att:"Frigöra tid och avlasta kärnverksamheterna inom Jönköpings Kommun".Hos oss får du en arbetsplats med engagerade och kompetenta kollegor där vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en miljö där vi alla trivs och utvecklas.Bra att vetaTjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde under hösten. Urval och intervjuer kan komma att ske fortlöpande under annonseringstiden.Medarbetarskap i Jönköpings kommun kännetecknas av:Förutsättningar och vilja till delaktighetMedvetenhet och ansvar för verksamhetens utvecklingProfessionellt förhållningssätt och lyhördhetSträvan efter att öka sin självinsikt och stimulera varandra till ökat samarbeteUpplysningar om tjänsten ges av:Enhetschef: Anna Lax, tele: 036- 10 6731 (v. 28, 29, 34)Avdelningschef: Anne Lene J. Henning, tele: 036-10 5265 (v 27, 30, 33, 34)Vision tele: 0771 44 00 00.Kommunal tele: 010-4428272Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidTillsvidare. 100%. Tillträde 2021-10-01.2021-07-07Lön enligt kollektivavtalSista dag att ansöka är 2021-08-22Jönköpings kommun5853014