Välkommen! Vi söker två tandsköterskor
2026-04-08
Citykliniken, Eskilstuna
Citykliniken är en av Sörmlands största kliniker och finns i trevliga lokaler för både kunder och medarbetare. Hos oss ska alla trivas! Blir du en i gänget så får du 48 nya kompisar som tillsammans utvecklar och driver vi kliniken. I Eskilstuna kommun är vi fyra kliniker som har ett nära samarbete med varandra och vi har nära till vår specialisttandvård som bedrivs vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna.
Om jobbet:
Vi arbetar med både barn och vuxentandvård. Vi arbetar hälsofrämjande och har fokus på förebyggande tandvård. Vi försöker i största mån arbeta så delegerat som möjligt för att utnyttja våra resurser på bästa sätt och för att få ett flexiblare arbete.
• Huvudsakliga arbetsuppgifter är assistans av tandläkare, arbete i sterilen, eget patientarbete och administration.
Vi söker nu dig som:
• Är en engagerad och flexibel tandsköterska med stort intresse för ditt yrke. Vi arbetar med teamtandvård så du är intresserad av att arbeta delegerat.
• Trivs med varierande arbetsuppgifter och är ansvarsfull, trivs i situationer som ställer krav på samarbetsförmåga. En öppen person som gärna delar med dig av dina egna kunskaper och bidrar där det behövs.
• Vi lägger stort vikt på dina personliga egenskaper att du passar in i vårt lag, har en positiv inställning och att det är självklart för dig att arbeta med en hög servicegrad.
Cityklinikens medarbetare har en bred kompetens, vilket ger dig möjlighet att utvecklas som tandsköterska. Vi ser att utveckling av våra kunskaper är en nyckel till våra framgångar. Om du är en lagspelare med stark känsla för service, då kommer du att trivas hos oss!
Vi erbjuder:
• Ett arbete i ett välmående företag som satsar på medarbetarnas utveckling och arbetsmiljö. Hos oss ska alla trivas!
• Vår värdegrund med betoning på samarbete, utveckling och professionellt arbetssätt är enkel att omsätta på kliniken
• Det är viktigt för oss att skapa utrymme för din utveckling
• Introduktion och handledning anpassar vi efter dina önskemål och behov
• Friskvårdspeng på 5 000 kr/år
• Ett förmånligt kollektivavtal - t.ex. fler semesterdagar efter 40 år
• Kollektivavtalade försäkringar ger dig ett bra skydd
• Marknadens bästa tjänstepensionsavtal
• Förmånsportal och en aktiv fritidsförening
Utbildningskrav
Utbildad tandsköterska
Välkommen med din ansökan, inklusive CV.
Vi behandlar ansökningarna löpande under ansökningstiden och därför bör du skicka din ansökan så fort som möjligt.
Folktandvården Sörmland ansvarar för 157 000 kunder. Vi är störst i länet på tandvård och det är bara hos oss som du kan teckna Frisktandvårdsavtal - tandvård till fast pris. Vi har idag drygt 35 000 kunder som har valt frisktandvårdsavtal hos oss. Vi är ca 500 medarbetare vid 20 kliniker och vi omsätter drygt 500 Mkr. Vår ambition är att bli branschens mest attraktiva arbetsplats med ett öppet och utvecklande arbetsklimat. Vi strävar efter att vara ett hållbart företag för både medarbetare och vårt klimat varje dag. Tillsammans utvecklar vi Folktandvården Sörmland!
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RFTV-26-011". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folktandvården Sörmland AB
611 32 NYKÖPING Kontakt
Ann-Sofie Staaf, klinikchef Citykliniken ann-sofie.staaf@regionsormland.se 073- 866 15 68
