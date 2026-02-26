Välkommen till Morkarlbyvägen gruppbostad
2026-02-26
Publiceringsdatum2026-02-26
Vad kul att du klickat dig in till vår annons! Vi på Morkarlbyvägen söker en kollega som vill bli en del av ett stabilt arbetslag med stor erfarenhet och bra sammanhållning.
Hos oss gör du skillnad varje dag
Hos oss bor vuxna personer med beslut om insats enligt LSS och vi arbetar personcentrerat med fokus på delaktighet, självbestämmande och trygghet.Dina arbetsuppgifter
Som stödassistent är du en viktig person i våra brukares liv och du kommer bland annat att arbeta med planering och genomförande av aktiviteter, socialt stöd och motivationsarbete, stötta vid personlig omvårdnad och ADL samt utföra delegerade arbetsuppgifter från hälso- och sjukvård.
Arbetstiden är förlagd dag, kväll, helg och sovande jour. Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom barn- och fritidsprogrammet, vård och omsorg eller annan relevant utbildning för arbetet samt goda kunskaper i det svenska språket. Körkort B är ett krav för anställning samt uppvisande av utdrag från polisens misstanke- och brottsregister.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat med målgruppen.
Förmågor och färdigheter
För att lyckas med denna roll krävs det att du är trygg i dig själv, lyhörd och har ett professionellt bemötande. Du bör kunna arbeta självständigt men också i team.
Välkommen till en arbetsplats med engagemang och arbetsglädje
Socialförvaltningen
Med sina drygt 700 medarbetare bedriver socialförvaltningen en bred verksamhet för att se till att våra invånare får det stöd och den hjälp som de har rätt till. Förvaltningen verkar under socialnämnden och ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar, då framför allt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
