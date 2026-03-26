Välkommen som speciallärare på Bredaryd skola
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-03-26Beskrivning
Bredaryd skola är en trygg och stabil arbetsplats med hög trivsel bland både elever och personal.
Här möts du av ett kollegium där många har arbetat länge, vilket skapar kontinuitet, erfarenhet och en stark gemenskap. Vi värdesätter det kollegiala lärandet och arbetar nära varandra i arbetslag med ett öppet och stöttande klimat. Våra förväntningar är att alla elever vill, kan och ska lyckas. Därför behövs du som vill stötta elever till en god utveckling.
Vi tror på tidiga insatser och ett förebyggande arbete för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att lyckas. Genom att tidigt identifiera behov och anpassa undervisningen skapar vi en inkluderande lärmiljö där alla elever får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.
På Bredaryd skola går ca 180 elever i årskurserna F-6. Skolan ligger i västra delen av Värnamo kommun. Med goda kommunikationer och smidiga pendlingsmöjligheter är det enkelt att ta sig till både Värnamo, Smålandsstenar och Gislaved.Dina arbetsuppgifter
Huvuduppdraget för våra speciallärare är att stärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för tillgänglighet i undervisningen samt ökad undervisningskvalitet och högre måluppfyllelse på skolan. Du arbetar med handledning, verksamhetsutveckling och elevhälsoarbete utifrån våra elevers behov.
Inom uppdraget kommer du att ingå i skolans specteam där speciallärare, lärare i svenska som andraspråk, lärare i grundskola och specialpedagog ingår och verkar som ett arbetslag. Du kommer att få ta ansvar för och planera insatser tillsammans med elevhälsoteam och specteam på organisations, grupp och individnivå i samråd med skolledningen, inom matematik, svenska och svenska som andraspråk. Skolan arbetar för tillgänglig lärmiljö och språkinriktad undervisning som definieras i skolans systematiska kvalitetsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har speciallärarlegitimation. Du har mycket goda pedagogiska och didaktiska kunskaper i undervisningen med eleverna, visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Det innebär att du har god förmåga att anpassa undervisningen så att alla elever har bästa förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt.
Behörighet matematik, svenska och svenska som andraspråk är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid din förmåga att möta elever utifrån deras olika behov och arbeta med tillgängliga lärmiljöer samt att du är en positiv och engagerad person. Det är viktigt att du som person är kreativ, flexibel, tydlig och lyhörd. Du har förmågan att se möjligheter i det pedagogiska arbetet samt har en god samarbetsförmåga. Vi vill att du bifogar personligt brev och cv.
Vi söker dig som:
- har speciallärarlegitimation
- har ett tydligt elevfokus och tror på varje barns förmåga att utvecklas
- ser samarbete som en självklar del av uppdraget
- är strukturerad, engagerad och relationsskapandeAnställningsvillkor
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/104". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Arbetsplats
Bredaryd skola Kontakt
Emelie Lavesson, rektor 0370-380038 Jobbnummer
9821427