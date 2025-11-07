Välkommen att bli vår nya Tandsköterska!
Vi söker tandsköterska till våra klinik i Husby!
Vi blir fler tandläkare och söker tandsköterska till det nya Teamet,
På Tandcentralen erbjuder vi specialist - och allmäntandvård. Vi har en väl fungerande koncept hur vi förbättrar munhälsan på våra patienter. Både för de stora och de små besökarna.
Vi producerar högkvalitativ tandvård och vår styrka är att vi har många kompetenser under samma tak. Det gör att vi kan leverera högkvalitativ tandvård till våra patienter och att alla våra medarbetare får växa i sin yrkesroll. Det leder till ständig utveckling för patienternas bästa.
Tandcentralen har sedan starten 2013 haft en stark drivkraft för jämlik tandvård oavsett postnummer, vi har drivit våra kliniker i Husby och Tensta.
När du jobbar som tandsköterska hos oss får du
Varierande tandvård, du kommer att tillsammans med dina kollegor jobba med alltifrån lagningar till kirurgi.
En fin arbetsmiljö.
Bra support från våra hjältar. Dvs tandsköterskor, receptionist och koordinator som underlättar din vardag
Jobba med digitaliserad arbetsflöde med modern teknik och den senaste utrustningen.
Digitaliserad patientadministration och tillgång till klinikens eget utvecklade moderna digitala system.
Kvalifikationer och Arbetsbeskrivning
Som person har du en hög samarbetsförmåga. Vi söker dig som tillsammans med oss vill bidra till Tandcentralens fortsatta utveckling. Det viktigaste för oss är ett varmt, personligt patientomhändertagande.
Nu söker vi dig som:
Är en omtänksam person
Känner dig nöjd med ditt yrkesval
Är utbildad eller har erfarenhet av att jobba som tandsköterska
Behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift. Andra språk är meriterande, men inget krav.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Känner du dig redo nu för nästa kapitel? Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandcentralen Sverige AB
(org.nr 556912-2806), https://tandcentralen.se/ Arbetsplats
Tandcentralen Kontakt
Madeleine Nylander madeleine@tandcentralen.se Jobbnummer
