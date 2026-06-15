Valideringstekniker
Vitrolife Sweden Aktiebolag / Kemiingenjörsjobb / Göteborg Visa alla kemiingenjörsjobb i Göteborg
2026-06-15
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At the Vitrolife Group, we work every day to unlock the full potential of science and technology to reduce the barriers towards building a family. Together we help our customers and their patients to fulfill the dream of having a baby.
Nu söker vi en valideringstekniker!
Om rollen
Du kommer att ansvara för att upprätthålla, genomföra och dokumentera valideringar, re-valideringar, kvalificeringar och kalibreringar både på interna och externa processer. Du kommer också att upprätta instruktioner och annan dokumentation för utrustningar och processer samt delta i olika projekt i organisationen. Arbetet som valideringstekniker ställer höga krav på noggrannhet och ett stort intresse för att sätta sig in i och förstå gällande ISO-standarder och regelverk. I tjänsten ingår också arbete och ägarskap av datoriserade system i vår produktion och fastighetsmiljö så som övervakningssystem för temperaturer och dataöverföring från utrustningar.
Tjänsten är på heltid med start omgående.
Vem är du?
Du är en strukturerad person som är van vid att arbeta enligt en tydlig process. Du är duktig på att planera och organisera ditt arbete. Rollen kräver också att du kan tänka utanför boxen, att du är kreativ och gillar att hitta lösningar på problem. Arbetet ställer krav på självständighet men du är också del av en grupp och det är viktigt att du kan samarbeta för att nå våra gemensamma mål.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Erfarenhet från arbete med ISO 13485
• Gymnasieutbildning med teknisk inriktning eller annan teknisk utbildning
• Erfarenhet av arbete med kvalificering och validering
• Vana av att skriva rapporter av olika slag
• System och IT-erfarenhet
• Erfarenhet av arbete i renrum
• Engelska och svenska, både i tal och skrift
• Kunskaper inom CE-märkning enligt maskindirektivet
• Erfarenhet av mätteknik - t.ex kalibrering samt steriliseringsprocesser
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Vitrolife Group is a global provider of medical devices and genetic services. Based on science and advanced research capabilities, we develop services and products for personalized genetic information and medical device products. We support our customers by improving their clinical practice for the patient's outcome of fertility treatment.
We are currently approximately 1 100 colleagues worldwide, with headquarters in Gothenburg, Sweden. Vitrolife Group's products and services are available in more than 110 countries through our own presence in 30 countries and a network of distributors. Vitrolife Group is a sustainable market leader and aims to be the preferred partner for IVF-clinics by providing superior products and services with the vision of fulfilling the dream of having a baby. The Vitrolife share is listed on Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7909200-2053621". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vitrolife Sweden Aktiebolag
(org.nr 556546-6298), https://career.vitrolifegroup.com
Gustaf Werners gata 2 (visa karta
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421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Vitrolife Group Jobbnummer
9964291