Valideringsledare, Life Science
2026-03-04
Därför är detta jobb för dig Du vet att validering är mer än dokumentation - det är att skapa förtroende, säkerhet och struktur genom ledarskap. Du vill driva och inspirera andra mot gemensamma mål: en säker produkt och en förbättrad livskvalitet hos användaren. Hos oss får du växa som ledare, fördjupa din expertis och bidra till att kunder når nya nivåer av kvalitet och effektivitet.
Hos oss får du kombinera teknik, kvalitet och ledarskap. Du leder uppdrag och projekt tillsammans med erfarna kollegor, och bidrar samtidigt till att utveckla nästa generation av valideringsspecialister.
Inom vårt affärsområde Compliance & Management stöttar vi våra kunder i omställningen till digitala, hållbara och säkra lösningar. Vår expertis inom kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrning skapar helhet - och som Valideringsledare blir du en nyckelperson i att omsätta strategier till praktiskt genomförande.
Arbetsuppgifter Som valideringsledare ansvarar du för att planera, driva och följa upp validerings- och kvalificeringsarbetet för datoriserade system, processer och utrustning inom Life Science-industrin. Du deltar aktivt i design, inköp och driftsättning och får därmed verklig påverkan på resultat och kvalitet i slutprodukten. Ditt ledarskap säkerställer att projekt genomförs med tydlighet, kvalitet och engagemang i varje fas.
Du blir en del av vårt kompetensområde Validation Management, där utveckling och kunskapsdelning är centralt. Här får du ta del av workshops, mentorskapsprogram och diskussionsforum - och samtidigt bidra med din egen erfarenhet för att stärka andra. Vi arbetar nära varandra, delar lärdomar och stöttar varandra genom hela projektlivscykeln. Oavsett var du befinner dig i ett projekt så har du alltid ett team i ryggen som stöttar dig.
Kvalifikationer Vi söker dig som trivs i en miljö där teknik, kvalitet och ledarskap möts - och som vill ta ansvar för att både människor och system fungerar på topp.
Du har:
Ett kvalitetsorienterat angreppssätt och en vilja att utvecklas själv och lyfta andra
Ingenjörsexamen inom bioteknik, medicinsk teknik, kemiteknik, datateknik eller liknande
Självständigt drivit valideringsarbete inom Life Science-industrin och varit ansvarig för DQ/IQ/OQ/PQ-faserna
Erfarenhet av krav- och avvikelsehantering
Erfarenhet av att riskbasera valideringsprojekt utifrån tillämpliga regelverk, komplexitet och best practice
God kunskap inom GxP-regelverken, gärna med erfarenhet av GAMP5, 21 CFR Part 11 och Eudralex Annex 11
Mycket god svenska och engelska, både i tal och skrift
Erfarenhet av att planera och leda valideringsprojekt, inklusive tids- och resursplanering
Har du även erfarenhet av förändringsledning eller digitalisering inom validering är det meriterande
Har du även kunskap inom kvalitetsledning enligt ISO 13485 och riskhantering i enlighet med ISO 14971 är även detta meriterande
För oss är det lika viktigt att du har teknisk kompetens som att du har förmågan att skapa engagemang och samarbete. Hos oss får du använda båda delarna - varje dag.
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en eventuell provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor i Uppsala, Rapsgatan 7E. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-04-12. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kicki Björ, Talent Acquisition Specialist. Vi hanterar alla ansökningar via vår karriärsida för att säkerställa en trygg och säker hantering av dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
