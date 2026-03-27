Valideringsingenjör till Olink
Academic Work Sweden AB / Kemiingenjörsjobb / Uppsala Visa alla kemiingenjörsjobb i Uppsala
2026-03-27
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Enköping
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i framkant av Life Science och bidra till forskning som kan förändra människors liv? Nu har du möjlighet att kliva in i en roll där teknik, kvalitet och innovation möts. Hos Olink blir du en del av ett globalt bolag som utvecklar banbrytande teknik för att förstå komplexa sjukdomar och du får en nyckelroll i att säkerställa att deras avancerade tillverkningsprocesser håller absolut högsta kvalitet. Vi söker dig som har erfarenhet av validering och som vill ta nästa steg i karriären i en miljö där kompetens, samarbete och utveckling står i centrum. Här får du möjlighet att arbeta nära produktion och utveckling, samtidigt som du är med och bygger och utvecklar framtidens valideringsarbete. Vi ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-27Om tjänsten
Olink har vuxit explosionsartat de senaste åren och har på kort tid gjort avtryck världen över. Deras banbrytande produkter används idag av ledande forskningsinstitut och läkemedelsbolag för att driva fram nästa stora genombrott inom medicin. Med huvudkontor och service-lab i både Uppsala och Boston är Olink en verkligt global aktör inom Life Science. Här utvecklas och används tekniken för att ge ny förståelse för komplexa sjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och neurologiska sjukdomar, forskning som på riktigt kan förändra människors liv.
Som valideringsingenjör blir du en del av gruppen Processutveckling & Validation, där fokus ligger på att säkerställa robusta och tillförlitliga tillverkningsprocesser som uppfyller verksamhetens krav på både kapacitet och kvalitet. Teamet består idag av utvecklingsingenjörer inom processutveckling samt en valideringsledare och präglas av ett öppet klimat där kunskap delas generöst och där kollegor stöttar varandra i vardagen. Du rapporterar till Manager Process Development & Validation, som arbetar med ett ledarskap präglat av frihet under ansvar. Här får du stort ägandeskap i ditt arbete samtidigt som du har tillgång till stöd, coachning och ett team med hög kompetens.
I rollen arbetar du nära själva hjärtat av produktionen och är med och säkerställer att utrustning, instrument och processer fungerar optimalt och uppfyller högt ställda kvalitetskrav. Du leder kvalificering och validering av utrustning och processer, tar fram valideringsstrategier och driver arbetet från planering till genomförande och uppföljning. Det innebär att du kombinerar tekniskt arbete i verksamheten med analys, dokumentation och samarbete i tvärfunktionella projekt. Du arbetar nära produktion, QC, FoU, processutveckling och underhåll och får en viktig roll både i den dagliga verksamheten och i utvecklingsprojekt. Rollen innebär stor variation, ena dagen kan du facilitera riskanalyser eller workshops tillsammans med kollegor från olika delar av organisationen, och nästa dag arbetar du praktiskt med kvalificering av ny utrustning eller utvecklar valideringsupplägg för nya processer.
Du får även möjlighet att vara med och utveckla och forma valideringsarbetet framåt, där du bidrar till att bygga upp strukturer, arbetssätt och strategier i takt med att verksamheten fortsätter växa. Samtidigt arbetar du i en miljö där tillverkningsplattformarna är tekniskt avancerade och skiljer sig från många traditionella Life Science-produktioner, vilket innebär spännande och unika tekniska utmaningar.
Det här är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos Olink. Uppdraget kommer att vara på heltid och är långsiktigt. Målet med samarbetet är att du på sikt ska bli överrekryterad direkt till Olink.
Du erbjuds
En nyckelroll i ett globalt Life Science-bolag i stark tillväxt, där ditt arbete bidrar till forskning som kan förändra människors liv
Möjligheten att arbeta med tekniskt avancerade och unika tillverkningsplattformar som skiljer sig från många traditionella Life Science-produktioner
Att vara med och utveckla och forma valideringsarbetet framåt, där du får möjlighet att påverka arbetssätt, strukturer och strategier
En roll med stort eget ansvar och frihet att driva ditt arbete framåt, samtidigt som du har stöd från både chef och team
Möjlighet att utvecklas inom validering, processutveckling och tillverkning i en organisation med hög teknisk kompetens
Erfarenhet från en organisation som ligger i framkant inom proteomik och precisionsmedicinDina arbetsuppgifter
Som valideringsingenjör arbetar du praktiskt med kvalificering och validering av utrustning, system och processer och samarbetar nära flera funktioner inom organisationen. Rollen är varierad och kan innebära allt från workshops och riskanalyser till arbete med valideringsprotokoll och tester. Du kommer bland annat att:
Leda och genomföra kvalificering och validering av utrustning, system och processer (IQ/OQ/PQ)
Ta fram valideringsplaner, strategier och protokoll samt genomföra tester
Delta i riskanalyser, ändringshantering (Change Control) och CAPA-arbete
Stötta felsökning och rotorsaksanalyser kopplade till validering
Medverka vid inköp, FAT/SAT och driftsättning av ny utrustning
Uppdatera och underhålla Validation Master Plan (VMP) samt valideringsdokumentation och SOP:ar
Samarbeta med produktion, processutveckling, QC, FoU och underhåll för att optimera processer
Stötta och dela kunskap med kollegor inom organisationen
Vi söker dig som
Har en universitetsutbildning inom teknik, Life Science eller annat naturvetenskapligt område
Har arbetat med valideringsrelaterade frågor, antingen i en dedikerad valideringsroll eller i en närliggande roll, exempelvis som processingenjör, processansvarig eller projektresurs där du exempelvis varit mottagare av valideringsarbete eller haft ansvar för delar av validering såsom PQ i projekt
Har erfarenhet av utrustningskvalificering och processvalidering
Har god förståelse för GMP, valideringsprinciper och arbete i reglerad miljö
Är mycket bekväm med svenska och engelska i både tal och skrift
Det er meriter...
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "I6GQDC".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Smedsgränd 5A (visa karta
)
753 20 UPPSALA
9825020