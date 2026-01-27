Valideringsingenjör, Life Science
2026-01-27
Därför är detta jobb för dig Här får du vara med och göra skillnad på riktigt som konsult inom Life Science. Vi bidrar tillsammans med våra kunder till att förbättra människors liv och livskvalitet genom att bland annat utveckla produktion, kvalitet och projektverksamhet. Du blir en del av ett team som är experter inom validering och hjälper våra kunder att nå säkra produkter och förbättrad livskvalitet för användaren.
Här sätts du och din utveckling i fokus, du kommer ha en kontinuerlig dialog med din chef om utvecklingsmöjligheter framåt för att forma en plan framåt som passar dig och dina ambitioner - allt för att du ska utvecklas och arbeta i uppdrag och roller där du kommer till rätta. Du blir en del av våra interna nätverk inom validering vilket ger dig tillgång till utbildningar och möjligheten att jobba tillsammans med några av de skickligaste validerarna i branschen. Vi har ett starkt fokus på kunskapsdelning och hjälper varandra framåt för att lyckas i uppdrag och i vår utveckling.
Du blir en del av vårt affärsområde Compliance & Management där vi stöttar en effektiv omställning till digitala, hållbara och säkra lösningar genom expertkunskap inom exempelvis kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrning.
Arbetsuppgifter Kärnan i rollen är validering och kvalificering av utrustning, processer och datoriserade system inom Life Science-industrin. Du kommer även kunna vara involverad i design, inköp och commissioning vilket gör att du på riktigt kan påverka resultat och utfall. Du kommer antingen arbeta i våra egna leveranser för att gemensamt leverera ett färdigt projekt till kund, eller i våra kunders verksamheter. Dina ansvarsområden är exempelvis:
Validering/kvalificering av utrustning och system
Se till att projektets tidsplan hålls
Koordinering mellan olika funktioner i projektet
Vara drivande i att finna lösningar på utmaningar som uppstår
Leda, koordinera och skriva riskgranskningar
Leda avvikelse-utredningar
Kvalifikationer För att trivas i rollen har du ett intresse för teknik, du vill gärna arbeta i komplexa produktionsmiljöer och i en roll med flera olika kontaktytor. Du gillar problemlösning, är lyhörd och gillar att lära nytt och dela med dig av din kunskap. Du har även:
Ingenjörsexamen inom bioteknik, medicinteknik, kemiteknik, maskinteknik eller motsvarande
Erfarenhet av att jobba med validering inom Life Science där du varit del av några av SQ/IQ/OQ/PQ-faserna
Erfarenhet inom läkemedelsindustrin
Erfarenhet av krav- och avvikelsehantering
God kunskap inom GxP-regelverken. Har du även kunskap inom GAMP5, 21 CFR part 11 och Eudralex Annex 11 är det meriterande
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på något av våra kontor i Stockholm, Hagaplan 4 (Forskaren) eller Rättarvägen 3 (Solna). Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-02-22. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kicki Björ, Talent Acquisition Specialist. Vi hanterar alla ansökningar via vår karriärsida för att säkerställa en trygg och säker hantering av dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
