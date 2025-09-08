Valideringsingenjör Life Science
2025-09-08
Om rollen:-
I rollen som valideringsingenjör blir du en viktig del av teamet som stödjer produktionen vid ombyggnationer, nya installationer samt förändringar i process- och styrsystem. Du kommer att arbeta nära både produktion och teknik och få en central funktion i att säkerställa att processer, system och utrustning uppfyller högt ställda krav på kvalitet och säkerhet.
Arbetet är varierande och innebär både praktiskt genomförande av tester och analyser samt dokumentation och granskning av tekniska underlag. Du får möjlighet att bidra med din expertis i en dynamisk miljö där noggrannhet, problemlösning och samarbete står i fokus. Rollen passar dig som trivs med att arbeta strukturerat, men också vill vara delaktig i att utveckla och förbättra processer inom Life Science-industrin.
Nyckelansvar:-
Planera, utforma och genomföra valideringsaktiviteter (IQ, OQ, PQ, CV, WSV).
Granska och bedöma kravspecifikationer, riskbedömningar och ändringsärenden.
Dokumentera och sammanställa teknisk information, exempelvis testprotokoll och rapporter.
Säkerställa att valideringsarbete följer gällande standarder, riktlinjer och regulatoriska krav.
Bidra till förbättringar inom processer och system kopplat till produktion och installationer.
Kvalifikationer:-
Universitetsexamen inom teknisk eller naturvetenskaplig inriktning, gärna civilingenjör eller motsvarande.
Tidigare erfarenhet av valideringsarbete inom kemisk produktion.
Goda kunskaper inom vattenvalidering, rengöringsvalidering, processvalidering samt installations- och funktionskvalificering.
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
Självgående, strukturerad och snabb på att sätta dig in i nya arbetsuppgifter.
Meriterande:-
Erfarenhet av arbete i GMP-reglerad miljö
Tidigare arbete med styrsystem och processförändringar inom Life Science.
Kännedom om regulatoriska krav och standarder inom läkemedels- eller medicinteknisk industri.
Tillgänglighet för tjänsten
"Endast kandidater med svenskt medborgarskap eller giltigt arbetstillstånd kan beaktas för tjänsten."
