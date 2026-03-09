Valideringsingenjör inom Life Science till Sigma
Vill du arbeta i en miljö där du får bidra till högkvalitativa produkter inom läkemedel, medicinteknik och avancerad tillverkningsindustri? Trivs du i en roll där du kombinerar tekniskt ansvar, strukturerat förbättringsarbete och nära samarbete med både kunder och kollegor? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig. Sigma Industry Smart söker nu en erfaren valideringsingenjör eller valideringsledare som vill ta nästa steg i sin utveckling. Varmt välkommen med din ansökan - urval sker löpande!Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Sigma Industry Smart är en del av Sigma Industry East North Group, ett bolag som arbetar med teknik- och ingenjörstjänster mot några av Sveriges mest reglerade och samhällskritiska industrier. Deras uppdrag präglas av höga kvalitetskrav, avancerade tekniska miljöer och nära samarbete med kundernas interna organisationer.
I rollen som valideringsingenjör/valideringsledare blir du en viktig del av kundernas kvalitetssäkring. Du ansvarar för att planera, leda och genomföra valideringsaktiviteter inom exempelvis läkemedelsproduktion, medicintekniska produkter eller annan reglerad industri. Ditt arbete bidrar till att säkerställa att processer, utrustning och system fungerar enligt regelverk och standarder.
Hos Sigma blir du del av ett engagerat konsultteam som värdesätter samarbete, utveckling och kunskapsdelning. Du arbetar i projekt av varierande omfattning - från mindre förbättringsinsatser till större implementerings- och kvalificeringsprojekt.
Du erbjuds
En organisation som satsar på kompetensutveckling genom utbildningar, mentorskap och erfarenhetsutbyte
En varierad vardag där du får arbeta i olika projekt, branscher och team
En kultur som kombinerar professionalism med en varm och öppen atmosfär
Ett modernt kontor i Marievik, Liljeholmen med utsikt över vattnet
Möjlighet att bli del av ett bolag som rankats bland Sveriges bästa arbetsgivareDina arbetsuppgifter
Som valideringsingenjör eller valideringsledare kommer du bland annat att:
Utforma och implementera valideringsstrategier
Planera, leda och genomföra valideringsaktiviteter
Ansvara för kvalificering (IQ/OQ/PQ)
Hantera avvikelser och framställa valideringsrapporter
Bidra med din kompetens i tvärfunktionella team
Vi söker dig som
Har minst 2 års erfarenhet från läkemedelstillverkning, medicintekniska produkter eller annan reglerad industri
Har tidigare erfarenhet som valideringsingenjör/valideringsledare
Har en ingenjörsutbildning på eftergymnasial nivå, civilingenjörsexamen eller lång dokumenterad erfarenhet inom Life Science
Är kommunikativ, nyfiken och gillar att driva förbättringsarbete
Talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
GMP, GAMP5, ISO13485, LEAN
Aseptisk tillverkning och packningsutrustning
Projektledning, kvalitetskontroll och processutveckling
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Proaktiv och självgående, med förmåga att skapa struktur och driva arbete framåt
Prestigelös och samarbetsorienterad, med god förmåga att bidra i tvärfunktionella team
Engagerad och kvalitetstänkande, med ett genuint intresse för förbättringsarbete
Trygg i kunddialoger och van vid att arbeta i roller med tydligt ansvar Som konsult hos Sigma får du möjlighet att arbeta i olika projektmiljöer, där vardagen präglas av variation, lärande och nya perspektiv.
