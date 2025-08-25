Valhandläggare - inriktning valdagen 2026
2025-08-25
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för styrning, ledning och samordning i kommunen. Vi bidrar till att visioner och politiska beslut blir verklighet. Vi är cirka 275 medarbetare med specialistkunskaper inom bland annat ekonomi, inköp, HR, kommunikation, utveckling och förvaltning, digitalisering, juridik, platsutveckling och trygghets- och säkerhetsfrågor.Publiceringsdatum2025-08-25Beskrivning
Tjänsten är placerad vid valkansliet.
Valkansliet ingår i demokrati- och kanslienheten som är en del av avdelningen ekonomi och kansli. Valkansliet ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av val. Valkansliet kommer bestå av fyra personer, varav tre är valhandläggare och en är arbetsledare och valsamordnare. Vi söker nu en valhandläggare med inriktning valdag.
Tjänsten är en projektanställning mellan den 1 september 2025 och den 16 oktober 2026.Dina arbetsuppgifter
I rollen som valhandläggare inriktning valdag har du ett särskilt ansvar för planering och genomförande av röstmottagning på valdagen samt valnämndens preliminära rösträkning. Du ansvarar för olika administrativa uppgifter, inklusive hantering av digitala valdatasystem. Du anskaffar vallokaler. Du rekryterar, utbildar, placerar och schemalägger röstmottagare. Du administrerar arvoden. Du besvarar interna och externa frågor om val. Du omvärldsbevakar andra kommuners arbete med val och tar fram förbättringsförslag.
Utöver ovannämnda arbetsuppgifter är du medansvarig för att planera och genomföra förtidsröstning samt hantera valmaterial och packning.
Utifrån verksamhetens behov kan även andra arbetsuppgifter och ansvarsområden tillkomma.
Arbete på kvällar och helger förekommer mellan maj och september 2026. Under förtidsröstningsperioden, som börjar 18 dagar innan valdagen, arbetar du flera helger och många sena kvällar.KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning, helst inom statsvetenskap. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Du har B-körkort.
Meriterande
Vi ser det som meriterande om du har:
- Tidigare erfarenhet av valadministrativt arbete
- Tidigare erfarenhet av arbete i vallokal
- Tidigare erfarenhet av verksamhetssystemet Kaskelot
- Tidigare erfarenhet av arbete i kommunDina personliga egenskaper
Du är ansvarstagande, prestigelös och samarbetsvillig. Du tycker om utmanande och ibland tidspressade arbetsuppgifter och att ha många kontaktytor. Du är strukturerad och noggrann, med förmåga att se både vikten av detaljer och helheten. Du är en skicklig samordnare och kan arbeta självständigt med att planera, strukturera och prioritera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt samtidigt som du är en samarbetsvillig lagspelare. Du är flexibel, öppen och kan skapa förtroende i olika sammanhang. Du är en god kommunikatör och kan uttrycka dig tydligt och pedagogiskt i såväl tal som skrift på svenska. Du har lätt för att lära dig och använda digitala verksamhetssystem.
Vi ber dig skriva ansökan på svenska. Ersättning
