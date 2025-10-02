Välbetalt extrajobb Dagabs fryslager - Hisings Backa
Arbetsuppgifter
Som lagermedarbetare hos Dagab är dina huvudsakliga arbetsuppgifter orderplock av livsmedel på pall, arbetet sker med hjälp av truck. Denna tjänst avser Dagabs frysavdelning som har en temperatur på -26 grader.
Arbetet är mycket fysiskt krävande och tunga lyft är vanligt förekommande. Arbetet innebär också hantering av alla sorters livsmedel.
Arbetstider
Arbetet är framförallt förlagt till vardagar. På sikt finns även möjlighet för arbete under helgen.
Dagpassen är förlagda mellan cirka kl. 06:00-15:00 och kvällspassen är förlagda mellan cirka kl. 15:00-23:00.
En förutsättning för att anställas i denna tjänst är att du vill och kan jobba upp till heltid under somrar och storhelger.
Arbetet börjar med två veckors betald utbildning på heltid måndag-fredag under kvällstid, cirka kl. 15:00-23:00. Truckkort är inget krav då du utbildas på plats!
Start för tjänsten sker under November.
Vi erbjuder dig: Arbete på en välbetald avdelning. Utöver GFL-lön, OB och semesterersättning ingår ett frystillägg på denna avdelning.
Flexibel schemaläggning då du lägger dig tillgänglig veckovis.
Möjlighet att arbeta 1-3 pass i veckan.
Sommarjobb upp till heltid samt jobb under helger och lov
Personalbutik med förmånliga priser
Gym
Att bli del av en engagerad och sammansvetsad arbetsgrupp
Vi söker dig som: Är student och har minst 2 år kvar på dina studier, alternativt har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 procent
Vill och kan jobba upp till heltid under sommaren 2025 och 2026 (det gäller främst vecka 26-33)
Har tidigare lagererfarenhet
Trivs med ett fysiskt och aktivt arbete
Krav: För att anställas och vara anställd i denna tjänst krävs det att du studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 procent.
Truckutbildning, arbetsplatsintroduktion, säkerhetsregler, säkerhetsgenomgångar och övriga instruktioner sker på svenska vilket innebär att du behöver behärska det svenska språket bra.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Du måste ha fyllt 18 år för att kunna anställas i denna tjänst.
Om Dagab
Dagab är en del av Axfood, Sveriges näst största aktör inom dagligvaruhandeln med varumärken som Willys, Hemköp, Tempo, Axfood Snabbgross, Mat.se och Middagsfrid. Dagab ansvarar för att Axfood sortiment, inköp och logistik ska fungera optimalt och har en nyckelroll i Axfoods arbete med att ständigt effektivisera varuflödet från sortiment och inköp, till lagerhantering och distribution.
Om Storesupport by Job&Talent
Storesupport är en del av Job&Talent, en av de snabbast växande aktörerna inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika. Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor.
Intresserad?Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen! Ersättning
