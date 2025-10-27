Valadministratör - med inriktning mot logistik och materialhantering
Norrköpings kommun / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2025-10-27
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du vara med och säkerställa att demokratin fungerar i praktiken - bakom kulisserna men med stor betydelse? Har du förmågan att kombinera strategiskt tänkande med operativ logistik och gillar att se resultat av ditt arbete? Då kan du vara vår nya Valadministratör!
Vilka är vi?
Vi på Kanslienheten ingår i Kommunstyrelsens kontor som har i uppdrag att ge stöd till kommunens samtliga verksamheter för att främja effektivitet, kvalitet och innovation. Kanslienheten är en av fyra enheter inom avdelningen Demokrati och stöd som även består av arkivenheten, överförmyndarenheten samt juridik- och utredarenheten.
I kanslienheten ingår också ansvar för valnämndens kansli vilket ansvarar för det praktiska arbetet att planera, förbereda och genomföra val i Norrköpings kommun. Norrköpings valnämnd är en lokal valmyndighet och genomför allmänna val och folkomröstningar i Norrköpings kommun på uppdrag av riksdagen och kommunfullmäktige i enlighet med gällande vallag.
Vi ansvarar för att valen ska genomföras på ett så effektivt och rättssäkert sätt som möjligt. I Norrköpings kommun finns det ca 110 000 röstberättigande och valorganisationen engagerar mer än 700 personer i 86 valdistrikt och ett dussintal förtidsröstningslokaler.
Hos oss får du möjlighet att utgå från vårt kontor i centrala Norrköping på Lindövägen 7, nära stadspuls och kollektivtrafik där du arbetar i vårt team där varje individ är avgörande för helheten.
Nu söker vi på valnämndens kansli en Valadministratör som vill vara med vårt engagerade team i det viktiga arbetet inför riksdagsvalet 2026!
Dina arbetsuppgifter
I rollen som Valadministratör kommer du tillsammans med valsamordnare, planera och genomföra valet till Sveriges riksdag 2026.
Som Valadministratör kombinerar du både strategiskt och operativt arbete där du hanterar ett brett och varierat uppdrag. En av dina huvuduppgifter är att planera och samordna logistiken kring valmaterialet för våra vallokaler och förtidsröstningslokaler - se till att allt finns på rätt plats, i rätt tid och i rätt mängd inför valdagen. Genom ditt strukturerade arbetssätt bidrar du till att hela valprocessen flyter på smidigt och effektivt.
Du är en viktig del i att sprida kunskap på olika utbildningstillfällen för andra, där du har en aktiv roll i att informera, engagera och utbilda större grupper av människor.
Valkansliet är en liten arbetsgrupp med ett brett uppdrag vilket innebär att du kliver in i andra arbetsuppgifter efter behov såsom inköp och upphandlingar, rekrytering av röstmottagare och lokalplanering.
Hos oss får du vara en del av en dynamisk arbetsgrupp där flexibilitet, engagemang och samarbete är nyckelfaktorer.
Vi erbjuder dig en spännande arbetsmiljö med kunniga kollegor som gärna delar med sig av sin erfarenhet
Vem är du?
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom relevant område såsom statsvetenskap, samhällsvetenskap eller annat som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
Om du har erfarenhet som röstmottagare eller av annat valarbete är det meriterande. Vi ser även att du har administrativ erfarenhet och gärna erfarenhet av arbete med logistik och materialhantering.
Som person är du strukturerad, självgående och hanterar stressiga situationer som uppstår med trygghet och lugn. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt och noggrant sätt. Då arbetet innebär många olika kontaktytor är du skicklig både i samarbete och i kommunikationen med andra - där du har ett prestigelöst förhållningssätt, särskilt när det krävs extra insats, högre tempo eller arbetsbelastning.
För att du ska trivas och lyckas i rollen är du flexibel och har lätt för att ställa om ditt fokus, arbetssätt och tempo vid ändrade omständigheter med ständigt fokus på kvalitet i uppgiften och verksamhetens bästa!
Då kommunikation är en grundsten i rollen ser vi att du kommunicerar mycket väl i svenska språket såväl i tal som skrift, där du även är trygg i att tala inför andra. Har du god kunskap i engelska ser vi det som ett plus.
Du har även god digital kunskap och B-körkort då resor kan ingå i arbetet.
Vill du vara en del av en organisation som skapar förutsättningar för demokratins kärna och bidra till en smidig och rättssäker valprocess? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Särskild visstidsanställning på heltid
Längd på anställning: September/oktober 2026
Tillträdesdatum: Så snart som möjligt men enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag men visst kvälls- och helgarbete kan förekomma
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 16 november
Kontakt: Valsamordnare/Gruppledare, felix.knutsson@norrkoping.se
eller HR-konsult rekrytering, Sofia Örtegren, sofia.ortegren@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9576745