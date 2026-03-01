Vaktpersonal
Trivs du i en självständig roll där du får ta ansvar för att göra Sverige säkrare? Är du en flexibel problemlösare och bra på att se möjligheter istället för hinder? Vill du ha ett arbete där du får vara med och utveckla och påverka samt vara en del i ett sammansvetsat arbetslag, då ska du fortsätta att läsa.
Huvudsaklig arbetsuppgift
Du kommer att ingå en viktig funktion vid förbandet och i tjänsten arbetar du med administrativa uppgifter som bl.a. dokumentation, interna kontroller samt registrering och hantering av besökare. Utöver detta arbetar du även aktivt med ordning och säkerhetstjänst i form av exempelvis kontroller av lås och passagesystem, larmövervakning samt larmutryckning.
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet, vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
• För oss är det viktigt att man tar hand om sig själv och varandra.
Kvalifikationer
• B-körkort
• God datorvana
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som tycker om att arbeta i ett huvudsakligt lugnt tempo i en krävande arbetsmiljö, men med förmågan att växla upp vid behov. Arbetet präglas av flexibilitet, noggrannhet och ställer krav på ett lösningsorienterat arbetssätt. Som person är du säkerhetsmedveten och serviceinriktad. Vi ser även att du är ansvarsfull och positiv med en inre trygghet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av att arbeta i Försvarsmakten
• Erfarenhet av bevakningstjänst
• Genomförd värnplikt
• Godkänd skyddsvaktsutbildning
• Erfarenhet från säkerhetsrelaterade yrken
• Vana att hantera skyddsvärden och sekretess

Övrig information
• Anställningen är en heltids tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd i Försvarsmakten
• Arbetsort: Örebro
• Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
• Tjänsten kräver att du kan arbeta oregelbundna arbetstider. Resor, och ibland övernattningar, förekommer i arbetet.
Välkommen med din ansökan senast 4 januari 2026. Din ansökan ska endast innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning, samt svar på angivna urvalsfrågor. Eventuella frågor om tjänsten besvaras begränsat under ansökningsperioden via mail, Pierre.Jakobsson@mil.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
