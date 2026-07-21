Vaktmästeri / Kontorsservice
Tempest Security Sverige AB / Vaktmästarjobb / Stockholm Visa alla vaktmästarjobb i Stockholm
2026-07-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tempest Security Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vaktmästeri/Kontorsservice
Vaktmästeri/Kontorsservice
För uppdrag hos en spännande kund söker vi nu en medarbetare som kommer att fungera som en resurs inom området vaktmästeri/kontorsservice. Du kommer att arbeta i ett litet,väl fungerande team nära kunden, i ljusa och trevliga kontorsmiljöer i centrala Stockholm.
Du kommer att ingå i den del av Tempest som arbetar med bemanning av servicetjänster där du är kundens ansikte utåt samtidigt som du representerar Tempest som företag och arbetsgivare, så det är viktigt att du förstår balansgången däremellan.
Dina arbetsuppgifter kommer att variera. Nedan ser du ett axplock av arbetsuppgifter:
Underhåll och reparation
Småreparationer: Fixar mindre problem som trasiga dörrhandtag, lösa skruvar, och justering av möbler.
El- och VVS-arbeten: Byter glödlampor, säkringar, och mindre rörarbeten som att fixa droppande kranar.
Målning och tapetsering: Reparerar och målar väggar samt byter tapeter vid behov.
Snickeri: Bygger och reparerar enklare möbler och fast inredning.
Ventilation och värme: Underhåller och justerar värme- och ventilationssystem.
Säkerhet och administration
Säkerhetskontroller: Utför regelbundna säkerhetskontroller, exempelvis brandskyddskontroller, och ser till att nödutgångar är fria.
Nyckelhantering: Hanterar nycklar och passerkort, samt administrerar låssystem.
Flytt och logistik: Hjälper till med möbelflytt och annan logistik inom fastigheten.
Tillsyn: Ser till att byggnaderna är låsta och larmade vid behov, och kontrollerar att all utrustning fungerar som den ska.
Kommunikation och service
Kontaktperson: Agerar kontaktpunkt för hyresgäster eller anställda som har frågor eller behöver hjälp med något.
Felanmälan: Tar emot och åtgärdar felanmälningar och ser till att problemen löses snabbt och effektivt.
Samordning: Samordnar med externa leverantörer för större reparationer eller underhållsarbete.
Vi ser sökanden för tjänsten med följande kvalifikationer:
Händig med vana av diverse vaktmästeri relaterade ärenden, möbleringar eller annat kontorsrelaterat. Meriterande ifall du har erfarenhet av uppkoppling av datorer i konferensrum mm.
Är serviceminded ut i fingerspetsarna?
Är en perfektionist som inte ger sig förrän du slutfört din uppgift på bästa sätt?
Brinner för att ge kunden det där oväntat trevliga bemötandet?
Då kan det vara dig vi söker!
Vi söker dig som:
Trivs med att vara ansiktet utåt.
Känner dig bekväm i rollen som resurs och är flexibel nog att hantera en mängd olika arbetsuppgifter där du är fysiskt aktiv.
Tycker att laget är viktigare än jaget och är en "teamplayer."
Är kreativ och gillar att få utlopp för detta i ditt arbete.
Tar stort ansvar och trivs med det.
Är positiv, prestigelös och kastar dig in i problemlösning med en nyfiken attityd.
Har minst gymnasiekompetens eller motsvarande.
Har god datavana och arbetar obehindrat i Officepaketet.
Kommunicerar såväl på svenska som engelska i både tal och skrift.
Har dokumenterad erfarenhet av vaktmästeri/kontorsservice.Publiceringsdatum2026-07-21Övrig information
Vi tillämpar alltid provanställning 6 månader.
Tjänsten är visstidsanställning heltid som kan övergå till tillsvidareanställning.
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Frågor om tjänsten mejlas till anette.hellstrom@vinnova.se
.
Välkommen med din ansökan som ska innehålla personligt brev samt CV med referenser.
Vi intervjuar löpande därför kan tjänsten komma att bli tillsatt före sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tempest Security Sverige AB
(org.nr 556695-6552), https://www.tempestsecurity.com/
112 59 STOCKHOLM Kontakt
Platsansvarig
Anette Hellström anette.hellstrom@vinnova.se Jobbnummer
10007989