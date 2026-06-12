Vaktmästare till Vöfab
Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning Aktiebolag / Fastighetsskötarjobb / Växjö Visa alla fastighetsskötarjobb i Växjö
2026-06-12
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Vöfab äger och förvaltar lokaler som skolor, förskolor, kontor, slott, och kultur- och idrottsarenor i Växjö kommun. Vi äger fastigheter i varierande ålder och standard och har under de senaste tio åren utvecklats från att vara en fastighetsförvaltare till att också bli en byggherre. Genom våra kunniga och engagerade medarbetare skapar vi miljöer för människor att växa i genom livet.
Vi söker nu vikarierande vaktmästare med känsla för service och tekniksom vill vara med och bidra till den verksamhetsnära servicen!
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Vill du ha ett omväxlande arbete där du gör skillnad varje dag? Som vaktmästare är ditt uppdrag att säkerställa att våra lokaler fungerar tillfredställande för våra hyresgäster och verksamheter.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innefatta:
• Löpande underhåll av inventarier och lokaler
• Tillsyn av larm, lås och säkerhetssystem
• Enklare reparationer och fastighetstekniska uppgifter
• Nära samarbete med verksamheterna och hyresgästernaKvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasial utbildning samt erfarenhet av arbete med underhåll, skötsel av fastighet och/eller erfarenhet av hantverksyrket. Du är händig och har ett naturligt driv och får saker gjorda. Du har god samarbetsförmåga, och trivs med att ge god service. Du motiveras av att skapa nöjda kunder!
För att hantera uppdraget bör du ha ett ha ett tekniskt intresse.
Skiftarbete kvällar och helger kan förekomma.
B-körkort är ett krav.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
För att bli aktuell för anställning behöver du visa utdrag från belastningsregistret innan du anställs.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning Aktiebolag
(org.nr 556087-6038), https://www.vofab.se/
Framtidsvägen 14 (visa karta
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352 22 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
VöFAB Kontakt
Fackliga företrädare nås via Växjö kommuns kontaktcenter 0470-41000 Jobbnummer
9961656