Vaktmästare till Veterankraft i Göteborg!

2025-09-16
Veterankraft söker dig som är 55+ och vill jobba som vaktmästare hos vår kund i Göteborg.
Veterankraft söker dig som är 55+ och vill jobba som vaktmästare hos vår kund i Göteborg.

Hos Veterankraft söker vi nu en vaktmästare som kan hjälpa till med praktiska underhållsarbete och problemlösning på en skola. Vi söker dig som är serviceinriktad, flexibel och trivs med att vara den som ser till att vardagen på skolan flyter på smidigt. Om du har erfarenhet av vaktmästeri och trivs med att ta ansvar, arbeta självständigt och vara händig, kan detta vara jobbet för dig!
Veterankraft är ett av Sveriges främsta auktoriserade bemanningsföretag och den största leverantören av hushållsnära tjänster och företagstjänster. Med verksamhet på cirka 40 orter, från Luleå i norr till Trelleborg i söder, erbjuder vi våra kunder hjälp i vardagen med trygghet, kvalitet och personlighet i fokus. Varje år underlättar vi tillvaron för tusentals hushåll och företag genom våra skräddarsydda tjänster och engagerade medarbetare. Varje dag ser vi hur våra Veteraner gör skillnad hos tusentals kunder genom sitt arbete och sina insatser.
Din roll
Som vaktmästare på skolan kommer du ta hand om akuta ärenden och rutinkontroller. Du kommer bland annat se till att områden där barnen ska röra sig under dagen är rena och att det inte ligger skräp på marken. Du kommer jobba både inomhus och utomhus där du bland annat kommer att:
Kapa/klippa buskar och grenar
Se över fotboll/basketplan på morgonen, särskilt viktigt under helger då det förekommer nedskräpning
Plocka upp skräp intill skolbyggnaderna på morgonen
Åtgärda ärenden som lärarna lämnat
Följa to-do listor

Profil
Du är 55 år eller äldre
Självgående och erfaren vaktmästare
Allmänhändig
Pigg, social och gillar att jobba i en miljö runt barn/ungdomar och lärare
God fysik då man behöver kunna fixa det mesta som uppstår under dagen
