Vaktmästare till Välfärd Gävle
Gävle kommun, Utveckling och stöd / Vaktmästarjobb / Gävle Visa alla vaktmästarjobb i Gävle
2025-09-02
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Utveckling och stöd i Gävle
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Välfärd Gävles medarbetare gör Gävle tryggare för barn, unga och äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vi jobbar även med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling. Vi erbjuder framtidsyrken som både utmanar och utvecklar och du jobbar med sånt som är viktigt på riktigt. Tillsammans gör vi Gävle tryggare!
Sektor välfärd spänner över flera olika områden i Gävle kommun, så som omvårdnadsenheter, vuxenutbildningen, socialtjänsten, arbetsmarknadsenheten och enheten för daglig verksamhet. Vi arbetar för att ge kommuninvånarna en god livsmiljö. I verksamheten för administrativt stöd ingår så väl vaktmästare som den personalgrupp som bistår med internservice på olika områden och nivåer.Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Som vaktmästare hos oss kommer du att ha en nyckelroll i att se till att våra lokaler och omgivningar är i utmärkt skick. Är du en handlingskraftig person som inte drar sig för att ta itu med uppgifter och har ett öga för detaljer? Då är du den vi söker för denna vaktmästartjänst, där du tillsammans med oss kommer att bidra till att göra Gävle ännu mer trivsamt!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera skötsel och underhållning av fastigheterna in- och utvändiga områden, mindre reparationer och underhållsarbete, avfallshantering och återvinning samt andra arbetsuppgifter som ses av vaktmästerikaraktär. I tjänsten ingår en del tunga lyft som till exempel möbelflyttar i våra hus och på våra boenden därav behöver du ha god fysik.
I din roll som vaktmästare hanterar du felanmälningar och arbetsbeställningar och samarbetar nära med dina kollegor inom vaktmästargruppen inom vår sektor. Din arbetsvardag kommer att vara omväxlande och kräva att du kan agera effektivt, särskilt under tidspress och i en befolkad miljö. Förmågan att arbeta självständigt och i grupp är viktig, liksom noggrannhet och struktur. God administrativ förmåga och utmärkta kommunikations- och samarbetsfärdigheter är egenskaper som vi värdesätter högt.Kvalifikationer
För tjänsten söker vi dig som har en gymnasieutbildning av praktisk inriktning så som bygg, el, teknik eller liknande. Alternativt kan du ha en utbildning inom fastighetsskötsel eller ha flera års erfarenhet inom vaktmästeriyrket. Tidigare arbetslivserfarenhet inom vaktmästeri eller fastighetsskötsel är en grundförutsättning för att kvalificera dig för denna tjänst.
Dina kunskaper i Officepaketet är starka, och du är bekant med teknikens värld och kan arbeta systematiskt, självständigt och i grupp. Att använda dator och mobil som verktyg i ditt arbete är något du är bekväm med. Du bör ha en god språklig förmåga i svenska och engelska, även övriga språk kan vara meriterande
Du trivs i en inkluderande arbetsmiljö och bidrar själv till den prestigelösa andan genom att samarbeta smidigt med människor från olika bakgrunder och funktioner. Du bygger starka relationer, både inom organisationen och gentemot externa parter, vilket hjälper dig att driva ditt arbete framåt. Du är proaktiv och har en utmärkt förmåga att hitta alternativa lösningar när problem uppstår. Flexibilitet och anpassningsförmåga är två egenskaper som beskriver dig väl, och du kan snabbt ändra ditt synsätt och tillvägagångssätt beroende på arbetsuppgiften.
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.
Då bilresor i tjänsten är en del av arbetet, krävs det att du har ett B-körkort för manuellt växlad bil och en säker körvana.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274532". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Utveckling och stöd Kontakt
Fastighetschef
Maria Bjärming maria.bjarming@gavle.se Jobbnummer
9487862