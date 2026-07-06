Vaktmästare till uppdrag i Tumba
Uniflex AB / Fastighetsskötarjobb / Botkyrka Visa alla fastighetsskötarjobb i Botkyrka
2026-07-06
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Om tjänsten Vi söker nu en vaktmästare till ett uppdrag hos vår kund med start den 11 augusti. Rollen är varierande och passar dig som trivs med att ge service, ta ansvar och se till att den dagliga verksamheten fungerar smidigt. Du blir en viktig del av arbetsplatsen och har daglig kontakt med både kunder och medarbetare.
Uppdraget är initialt på tre månader med arbetstider måndag–fredag kl. 07.30–16.00.
Arbetsplatsen är belägen i Tumba, söder om Stockholm, och arbetet utförs på plats hos kunden.
Arbetsuppgifter I rollen som vaktmästare ansvarar du för en rad praktiska och serviceinriktade arbetsuppgifter, bland annat:
Möbleringar och iordningställande av lokaler
Hantering av kaffekorgar och andra interna transporter
Flaggning
Byte och hantering av koder
Larma av och på lokaler
Löpande vaktmästeriuppgifter
Daglig kontakt och service till kunder och medarbetare
Tjänsten innebär en del tyngre lyft och ett aktivt arbete där ingen dag är den andra lik.
Vem är du? För att trivas i rollen tror vi att du är:
Noggrann, ansvarstagande och ordningsam
Serviceinriktad med ett professionellt bemötande
Praktiskt lagd och lösningsorienterad
Bekväm med att ta egna initiativ
Representativ och förstår vikten av god service
Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande arbete, men det är inget krav.
För tjänsten krävs:
B-körkort
God fysik då arbetet innebär återkommande lyft
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vi söker dig som gillar att hjälpa till där det behövs och som trivs i en roll med många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter.
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats. Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom teknik, industri, administration, kundservice och andra tjänstemannaroller.
Vi arbetar med rekrytering, bemanning, interimslösningar och samarbeten med underkonsulter – från specialister till ledare och roller inom administration och kontor. Genom åren har vi framgångsrikt matchat tusentals medarbetare med både små och stora verksamheter över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8021606-2088501". Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Kungsgatan 32 (visa karta
)
111 35 STOCKHOLM Jobbnummer
9994516