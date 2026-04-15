Vaktmästare till poolområdet på First Camp Orsa
Är du händig, flexibel och redo att göra skillnad för både kollegor och gäster? Vi söker vaktmästare som brinner för att hålla våra pooler och utomhusmiljöer i toppskick. Om du gillar att hugga i där det behövs och snabbt kan omvandla problem till positiva lösningar, då kan du vara den vi söker!
Vilka är First Camp?
Vårt mål är klart - att bli världens ledande campingkedja, vilket såklart förutsätter att våra gräsmattor är välklippta, att alla lampor lyser och att vi hela tiden månar om både helhet och detaljer. Våra destinationer hade förfallit utan våra vaktmästare, en oerhört viktig roll på varje destination!
Vad innebär rollen?
Som Vaktmästare på vårt poolområde ansvarar du för det dagliga underhållet, vilket innebär allt från gräsklippning och hålla området fint till enklare fastighetsskötsel. Du tar även dagliga vattenprover samt ser till att poolvattnet alltid är i toppskick. Du hanterar många olika uppgifter, där din servicekänsla och förmåga att snabbt rycka in gör stor skillnad. Med en positiv och lösningsfokuserad attityd skapar du trygghet och trivsel för alla som vistas hos oss.
I grunden omfattar dina arbetsuppgifter allmänna vaktmästerisysslor inom poolområdet, men vi förväntar oss även att du är flexibel och kan stötta andra områden när det behövs. Vi arbetar alltid med gästernas behov i centrum, och som en del av vårt team bidrar du till att möta och lösa vardagens utmaningar.
Poolområdet öppnar för gäster under midsommarveckan, men för rätt kandidat kan jobbet börja redan under maj månad med förberedelse och uppstart av poolerna.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är händig och noggrann. Ingen tidigare erfarenhet av poolskötsel krävs då all upplärning sker här på plats. Erfarenhet av vaktmästeri är meriterande, men inget krav.
Som person är du positiv, hjälpsam och uppskattar en god teamkänsla. Vi förväntar oss att du kan kommunicera väl på svenska eller engelska för att hantera instruktioner och bemöta gästerna på ett trevligt och professionellt sätt.
Vad erbjuder vi?
På First Camp har många börjat i din position och sedan klättrat inom företaget. Du kommer att få möjlighet att utvecklas, lära dig nya saker och träffa människor från hela världen. Våra gemensamma värderingar styr våra dagliga handlingar:
We Care: Vi jobbar tillsammans med omtanke om gästen, medarbetaren och planeten. Vi skapar en öppen och stöttande miljö där vi utmanar varandra, lär oss av misstag och firar framgångar.
We Have Fun: Genom att vara oss själva och ha roligt ihop skapar vi en välkomnande stämning för alla vi möter. Tillsammans skapar vi fina minnen för våra team, kollegor och gäster.
We Simplify: Framåtanda, tillsammans med viljan att lära, gör att vi ständigt förbättrar och utvecklar hur vi arbetar. Vi gör det enkelt för varandra - det ska vara lätt att göra rätt för både kollegor och våra gäster.
We Deliver Results: Vi fokuserar i allt vi gör på att skapa resultat för våra gäster, kollegor och hela företaget. Målen är högt satta och vi lyckas bäst när vi använder både hjärta och hjärna.
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och omtänksamma kollegor som delar med sig av visdom och skratt. Tillsammans vill vi fortsätta vår framgångssaga och växa med fler stjärnor som vill vara med och bygga vår framtid.Publiceringsdatum2026-04-15Anställningsvillkor
Vi söker medarbetare till sommarsäsongen med varierande omfattning (20-40 h/vecka). Arbetstiderna kan inkludera tidiga morgnar, kvällar och helger i enlighet med hotell- och restaurangfackets kollektivavtal.Så ansöker du
Vi genomför urval och intervjuer löpande, så ansök redan idag.
Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar och fokuserar på att hitta den person som bäst matchar tjänstens kravprofil. För slutkandidater i processen kan utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Detta kan vara början på något fantastiskt. Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-10-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7555839-1947738". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare First Camp Sverige AB
(org.nr 556618-9873), https://careers.firstcamp.se
794 31 ORSA
