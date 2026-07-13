Vaktmästare till Nordkalotten!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Vaktmästarjobb / Luleå Visa alla vaktmästarjobb i Luleå
2026-07-13
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Är du en person som trivs att arbeta med fastighetsdrift och inte är rädd för att ta i när det behövs? Då har vi jobbet för dig.
Pite Havsbad Group är Norra Sveriges stora hotellkoncern som har 6 hotell i Haparanda, Luleå, Piteå, Hemavan och Arvidsjaur.
Tjänsten är för Nordkalotten som nu söker en vaktmästare för att ta hand om deras fastigheter i Luleå.
Arbetet kommer innefatta allmänna vaktmästarsysslor såsom daglig drift och underhåll av fastighet inom- och utomhus.
Exempel på arbetsuppgifter:
Sedvanlig fastighetsskötsel, inre samt yttre både relaterat till årstiden (t.ex. gräsklippning, sophantering, snöskottning etc.)
Efter inkommen felanmälan avhjälpa fel (t.ex. rörande belysning, ventilation etc.)
Enklare reparationer (fastighet, lokaler, inomhus/utomhus)
Sköta mindre fastighetstekniska arbetsuppgifter och se till att hotellet och alla lokaler är ger ett välvårdat intryck både inom- och utomhus
Övrigt förekommande arbetsuppgifter
Tjänsten är på heltid 100%, tillsvidare. Arbetstiderna kommer att vara huvudsakligen vardagar 07:00 – 16:00 men verksamheten styr och helger och kvällar förekommer.
Du kommer att vara personligt ansvarig för uppdraget då du arbetar främst ensam. Detta innebär att arbete kan förekomma även utanför dessa arbetstider.
Detta är en direktrekrytering och du blir anställd av Nordkalotten.
Tillsättning av tjänsterna kommer att ske omgående och påbörjas så snart vi hittar rätt person.
DETTA SÖKER VI
Du ska ha en positiv inställning och gilla att arbeta, vilket du gör med noggrannhet och effektivitet. Du är en flexibel och ansvarstagande person! Det viktigt att du är snabblärd, driven, självgående samt tar egna initiativ där du ser vad som behöver göras. Du behöver även vara händig och bekväm med att lösa problem som uppstår. Du behöver inte vara specialist men kan lite av allt och har den tekniska kompetensen som krävs i kombination med ordningssinne och känsla för god service.
Som vaktmästare kommer du följa rutinbeskrivningar och arbetsuppgifterna involverar både tyngre lyft och lättare arbetsuppgifter.
Du träffar dagligen hotellets gäster och därför behöver du vara serviceminded och ha en god social kompetens.
B-körkort är ett krav.
Har du en bakgrund som snickare, elektriker, VVS eller likande är detta meriterande men inte ett krav.
Låter detta som ett passande jobb för dig? Sök då tjänsten redan idag!
Vid frågor kring tjänsten kontakta Kristoffer Lundström kristoffer@pitehavsbad.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Lulviksvägen 1 (visa karta
)
972 54 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Kristoffer Lundström Kristoffer@pite-havsbad.se Jobbnummer
10001832