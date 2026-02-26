Vaktmästare till Malmö Citadellsgymnasium
Malmö kommun / Fastighetsskötarjobb / Malmö Visa alla fastighetsskötarjobb i Malmö
2026-02-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260434 Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Till Malmö Citadellsgymnasium söker vi en vaktmästare som gillar arbeta i en omväxlande miljö och som vill bidra till skapa en välfungerande, trivsam och säker miljö för både elever och personal. I din roll kommer du att vara ansvarig för att sköta, reparera och underhålla skolans olika verksamhetsytor, både inomhus och utomhus.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera att reparera och montera utrustning i skolans lokaler, hantera larm, passerkort och nycklar, samt genomföra ommöbleringar och omflyttningar. Du kommer också att vara involverad i beställning av material, varumottagning och hantering av varuleveranser. Ett viktigt ansvarområde är att arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för att säkerställa en trygg och säker skolmiljö.KvalifikationerKvalifikationer
• Gymnasieexamen
• Tidigare relevant arbetslivserfarenhet
• Praktiska kunskaper inom fastighetsskötsel
• Digital kompetens som innebär att det är naturligt att använda digitala verktyg som arbetsredskap och hjälpmedel, samt har en vilja och förmåga att sätta sig in i nya program och system.
• God svenska i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete som vaktmästare inom skola
• Erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete och systematiskt arbetsmiljöarbete
• Utbildning inom systematiskt brandskyddsarbete
• Erfarenhet av hantering av larmsystem, exempelvis ARX säkerhetssystem
• Erfarenhet av att hantera beställningsprogram och inventarielistor
• Vana av elevnära arbete.
Språk öppnar dörrar och stärker gemenskap. Vi strävar efter att spegla Malmös mångfald och ser det som meriterande om du, utöver svenska, även talar något av de välrepresenterade språken i Malmö.
Vi söker dig som är lösningsorienterad och serviceinriktad och som tar stort eget ansvar för arbetet. I rollen som vaktmästare kommer du ha daglig kontakt med skolans personal, elever och annan servicepersonal. Därför är det viktigt att du är bra på att bemöta människor, är lyhörd och har en god samarbetsförmåga. Din förmåga att hantera olika arbetsuppgifter med ett professionellt och vänligt bemötande kommer att vara avgörande för att skapa en positiv och effektiv arbetsmiljö. Vidare kräver arbetet att du är trygg med att självständigt fatta beslut och ta ställning i frågor när så krävs.
Om arbetsplatsen
Malmö Citadellsgymnasium är en skola i moderna utbildningslokaler med centralt läge. Här erbjuds program inom ekonomi, samhällsvetenskap, teknik samt försäljning och service. Skolans utbildningar har fokus på innovation och hållbarhet för att möta framtidens behov och arbetsmarknad. Genom ett nära samarbete med näringsliv, akademiska institutioner och organisationer berikas elevernas undervisning med praktisk kunskap och erfarenhet. Här uppskattas nya idéer och initiativ. Tillsammans skapar vi en miljö där både elever och personal växer. Vi välkomnar fler passionerade medarbetare till vårt team!
Vill du veta mer om oss? Besök: Malmö Citadellsgymnasium - Malmö stad
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi 1600 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig företrädare, Kommunal
Adriana Bassini Ståhl malmo-forskola-skola.skane@kommunal.se 010-4427941 Jobbnummer
9765392