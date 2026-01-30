Vaktmästare till Luleå kommun
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Avdelning Fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service inom Infrastruktur- och serviceförvaltningen ansvarar för drift och underhåll av fastigheter. Avdelningen har en högst påtaglig inverkan på hur våra medborgare och besökare upplever sin vardag på arbetet, i skolan och i föreningslokalen.
Vaktmästarservice är en enhet inom sektionen verksamhetsnära service och utgörs av kommunens vaktmästare som är en resurs som samtliga förvaltningar kan avropa.
Vi värdesätter mångfald och jämställdhet och uppmuntrar kvinnor att söka tjänsten.
Många som jobbar hos oss uppskattar förtroendet och ansvaret de får i vår organisation.
Du som är social, utåtriktad och gillar att skapa goda relationer. För dig är hög service en självklarhet du finns där med en hjälpande hand när det behövs. Du har ett öga för detaljer, ser vad som behöver göras och är bra på att planera, organisera och prioritera. Samarbete är naturligt för dig, samtidigt som du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter.
Vi söker dig som är social, drivande, serviceinriktad och som kan ta ett stort eget ansvar. Utöver de tekniska kunskaper som krävs för att sköta våra fastigheter behöver du ha mycket god social kompetens.
Arbetsuppgifterna kan variera brett. Uppdragen kan vara allt från monteringsarbete, byte av ljuskällor, reparationer, möbelflyttar till koordinering av olika entreprenörer och verksamheter. Det förekommer en del tunga lyft och snöskottning i tjänsten.
Som skolvaktmästare på vaktmästarservice kan du ha ansvar för vaktmästaruppdrag för flera olika byggnader då våra verksamheter finns spridda inom hela kommunen.
Exempel på uppgifter:
Löpande skötsel, underhåll och reparationer kring kommunens verksamheter:
• Larm, nycklar, lås, skåplistor och elevskåp.
• Lagerhållning, förråd.
• Sköta central-ur.
• Kontaktperson för fastighetsägare, entreprenörer och verksamheten.
• Beställa rätt entreprenad.
• Reparationer och underhåll av fastigheter.
• Lättare VVS-arbete som toaletter och kök.
• Mindre elarbeten och felsökning.
• Säkerhetssyn, brandskydd och deltagande i skyddsronder.
• Inköp av material och underhåll.
• Snöskottning och halkbekämpning.
Arbeta i diverse verksamhetssystem tex Ponduspro.Kvalifikationer
Krav:
• Gymnasieutbildning eller annan utbildning vi bedömer likvärdig.
• Goda datakunskaper.
• Förmåga att kommunicera och behärska svenska språket väl i tal och skrift.
• B-körkort för manuell växellåda.
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
• Kunskap och erfarenhet av enklare underhåll och reparationer, gärna från skola eller liknande miljö.
• Utökat körkort B96.
Personliga egenskaper:
• Du är social och serviceinriktad du gillar att hjälpa till och skapa goda relationer
• Du är strukturerad och har ett öga för detaljer
• Du är självgående, tar ansvar och har lätt för att prioritera
• Du är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter
• Du har en problemlösande inställning och ser vad som behöver göras
Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Provanställning kan förekomma.
