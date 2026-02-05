Vaktmästare till Lilla Kunskapsskolan Västerås
Kunskapsskolan I Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Västerås
Kunskapsskolan i Sverige, där även Kunskapsgymnasiet ingår, startade sina första skolor år 2000 och har idag 29 grundskolor och sex gymnasier med 1 350 medarbetare och 14 400 elever. Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.
Lilla Kunskapsskolan Västerås söker en vaktmästare
Vill du arbeta i en skolorganisation som är i ständig utveckling och som har höga förväntningar på både elever och medarbetare? Då har vi jobbet för dig!
På Kunskapsskolan har vi en pedagogik som är personligt utformad och utgår från varje individ. Genom vårt arbetssätt skapar vi nära relationer mellan lärare och elev, vilket ger förutsättningar för att varje elev ska nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där eleven får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Kunskapsskolans vision är att ge nästa generation de bästa förutsättningarna att anta dagens utmaningar och forma morgondagens samhälle. Till läsåret 26/27 öppnar vi dörrarna till en ny skola i Västerås. Skolan kommer att starta med årskurserna F-4 och ambitionen är att växa till en skola som fullt utbyggd har 408 elever fördelat på årskurserna F-6.Publiceringsdatum2026-02-05Kvalifikationer
Vi söker dig som inte är rädd för att kavla upp ärmarna och lösa vardagen på skolan för att lärare och elever ska ha en trygg, välfungerande och stimulerande lärmiljö. Vi vill att du har lätt för att samarbeta med kollegor, elever, externa kontakter och är lösningsfokuserad. Vi sätter stort värde vid ditt engagemang, din samarbetsförmåga och handlingskraft. Vi vill att du ska vara en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos eleverna och sätta gränser vid behov.
Meriterande kvalifikationer
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat som vaktmästare och att du har fackmannamässiga kunskaper inom ett eller flera hantverksområden.
Tjänstens utformning
Tjänsten är en visstidsanställning på 60% under cirka 12 månader med start i slutet av juli. Efter perioden finns chans till en tillsvidareanställning.
Rekryteringsprocessen
Ansökan sker via länken nedan senast den 1 mars. Urval påbörjas under mars månad.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Vid frågor, kontakta oss på följande mailadress: info.lillavasteras@kunskapsskolan.se
Mer information om oss och vår pedagogik hittar du på vår hemsida, www.kunskapsskolan.se
/ https://www.kunskapsskolan.se/skolor/lilla-kunskapsskolan-vasteras
Vi avböjer vänligen alla erbjudanden om rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kunskapsskolan i Sverige AB
(org.nr 556566-1815) Arbetsplats
Kunskapsskolan Jobbnummer
9724942