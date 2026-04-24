Vaktmästare till Kronetorpskolan
2026-04-24
Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Burlöv är en utbildningskommun där vi med kreativitet och glädje för lärandet skapar goda förutsättningar för framtiden.
Vi har ett nära samarbete med sverigeledande forskare gällande undervisningsutveckling i både förskola, grundskola och vuxenutbildning.
Vi är modiga och testar nya innovativa idéer såsom VR i undervisningen. Vi tänker rörelse vid både nybyggnation, utveckling av utemiljöer och erbjuder rörelseanalys till vår personal.
Vi genomför tidiga insatser tillsammans med socialtjänst och har ett gemensamt mobilt team för att hjälpa elever med problematisk frånvaro.
Vi följer upp måluppfyllelsen på riktigt och agerar på våra resultat.
Vi arbetar för att bli duktiga på det tillitsbaserade ledarskapet och har ett nära ledarskap med få medarbetare per chef.
Om Kronetorpskolan
En skola för lärande, utveckling och gemenskap
Här bygger vi tillsammans upp en trygg och välfungerande lärmiljö där struktur, studiero och en fungerande vardag skapar bästa möjliga förutsättningar för elever att lyckas.
Alla delar är viktiga - från undervisning till miljö, service och praktiska funktioner. Vi arbetar med tydliga mål, gemensamt ansvar och höga förväntningar på både elever och personal.
Samarbete, delaktighet och ansvar kommer att prägla vår vardag. Tillsammans skapar vi en skola där helheten fungerar - från första dagen - och där både elever och vuxna kan utvecklas och lyckas
Vill du vara med och forma en fungerande och trivsam skolmiljö redan från start, där både skoldagen och möten flyter på så smidigt som möjligt?
Nu söker vi en vaktmästare som vill engagera sig i uppbyggnaden av Kronetorpskolan och se till att allt fungerar som det ska - för såväl elever som personal.
Hos oss är lärande genom rörelse, ett tydligt elevfokus och ett hälsofrämjande perspektiv en naturlig del av skoldagen. Kronetorpsskolan öppnar under hösten och kommer då att ha förskoleklass, fritidshem och anpassad grundskola. Sammanlagt kommer det att vara knappt 100 elever på plats och ca 20 pedagoger.
Hos oss blir du en del av en skola där:
• Trygghet och studiero är grunden för lärande
• Struktur och tydlighet skapar förutsättningar för alla elever att lyckas
• Lärande genom rörelse är en naturlig del av skoldagen
• Relationer och elevfokus står i centrum
• Samarbete, samverkan och kollegialt lärande driver utvecklingen framåt
• Höga förväntningar och gemensamt ansvar skapar framgång
På Kronetorpskolan arbetar vi tillsammans för att skapa en skola där både elever och vuxna utvecklas, känner delaktighet och får möjlighet att lyckas.
Vill du vara med från början och bygga en skola med tydlig riktning, höga ambitioner och ett starkt gemensamt ansvar?
Skicka din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
Arbetsuppgifter
Det här är en roll för dig som gillar att leverera service som märks.
Som vaktmästare på Kronetorpskolan är du navet i det dagliga flödet den som ser till att lokaler, teknik och logistik fungerar utan avbrott. Du ligger steget före, löser problem snabbt och skapar struktur i en vardag där mycket händer samtidigt.
Du arbetar med klassiska vaktmästaruppgifter som tillsyn, reparationer, inventariehantering och kontakt med leverantörer men också med ett tydligt ansvar för skolans leveranser och logistik.
Samtidigt har du ett särskilt ansvar för kommunens konferensavdelning som är placerad på skolan. Här blir du en av nyckelperson vid uthyrning. Du säkerställer att lokalerna är i toppskick, att möblering och teknik fungerar och att varje arrangemang håller en professionell nivå. Du är med och skapar ett gott första intryck och ett ännu bättre helhetsintryck.

Kvalifikationer
Vi söker dig som gillar att få saker att fungera och som tar stolthet i att lösa problem innan de hinner bli problem.
Du är praktiskt lagd, tekniskt nyfiken och trivs i en roll där du behöver vara både flexibel och strukturerad. Du har lätt för att prioritera, även när förutsättningarna snabbt förändras.
Du är också en viktig vuxen i skolmiljön en person som elever och kollegor möter varje dag. Därför är ditt bemötande, din trygghet och din samarbetsförmåga avgörande.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet och kunskap om fastighetsskötsel
• Har god förmåga att hantera teknisk utrustning, inklusive AV- och konferensteknik
• Är självgående och trygg i att fatta egna beslut
• Är lösningsorienterad och gillar variation i arbetet
• Har lätt för att skapa goda relationer
• Är strukturerad och har god organisatorisk förmåga
• Har B-körkort
• Har ett professionellt och tryggt bemötande mot både barn och vuxna
Meriterande:
Erfarenhet från skolområde och tidigare arbete i skolmiljö.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
Urval sker löpande.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du har skyddade personuppgifter, kontakta ansvarig för rekryteringen enligt annonsen för besked om hur du ska gå till väga för att skicka in dina ansökningshandlingar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321631".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Burlövs kommun
(org.nr 212000-1025)
Box 53 (visa karta
)
232 21 ARLÖV
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Burlövs kommun, Kronetorpskolan Kontakt
Rektor
Anna Cederpil anna.cederpil@burlov.se 040-6256581
9875652