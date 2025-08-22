Vaktmästare till idrottsdriften
2025-08-22
Kumla kommun satsar på ungas fritid och idrott! I samband med att vår nya enhet för idrottsdrift tar över ansvaret för Kumlas ishall och fotbollsanläggningar söker vi nu en vaktmästare. Du blir en del av fritidsavdelningen, som tillhör kultur- och fritidsförvaltningen, och får en viktig roll i att skapa trygga, välskötta och inspirerande idrottsmiljöer för kommunens invånare.Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Som vaktmästare inom idrottsdriften ansvarar du för den dagliga skötseln av flera av våra anläggningar, bland annat ishallen, fotbollsplaner på konst- och naturgräs, sportfält och idrottshallar.
Dina arbetsuppgifter varierar över året och kan bland annat bestå av:
* Drift och underhåll av anläggningarna
* Linjering av spelplaner
* Köra ismaskin i ishallen
* Klippa gräs, trimma och reparera gräsytor
* Sköta bevattningssystem och elstängsel
* Underhålla målburar, utrustning och robotgräsklippare
* Samordna inköp och material
* Städning och snöskottning
Du kommer att ha ett nära samarbete med föreningar och andra verksamheter, och bidra till att våra idrottsanläggningar håller hög kvalitet, ger ett gott och välvårdat intryck och är redo för aktivitet året runt. Arbetstiderna är varierande; dagtid, kvällar och helger.Kvalifikationer
Vi vill att du har:
* Arbetslivserfarenhet av praktiskt arbete inom fastighetsskötsel, grönyteskötsel eller liknande
* Erfarenhet av att hantera enklare maskiner och utrustning
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet från arbete i eller kring idrottsanläggningar
* Kunskap om konstgräs, bevattningssystem eller enklare tekniskt underhåll
Vi söker dig som är praktiskt lagd, ansvarstagande och flexibel, med ett gott öga för vad som behöver göras. Du trivs med att arbeta självständigt men samarbetar också gärna med kollegor, föreningar och andra verksamheter. Du kan kommunicera på svenska, både i tal och skrift, och möter besökare, föreningar och leverantörer på ett professionellt och serviceinriktat sätt. Rollen kräver att du har lätt för samarbete samt förmåga att planera, strukturera och ta ansvar för dina arbetsuppgifter.
Du behöver inte ha alla erfarenheter från början. Det viktigaste är att du är nyfiken, vill lära dig och har en positiv inställning till arbetsuppgifter som varierar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
