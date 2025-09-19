Vaktmästare till Gällivare sjukhus
Region Norrbotten / Lagerjobb / Luleå Visa alla lagerjobb i Luleå
Vill du arbeta med posthantering, paket och transport inne på Gällivare sjukhus? Sök då tjänsten som vaktmästare hos oss! Som vaktmästare blir du en del av ett team på sex vaktmästare där kvalitet, tillgänglighet och ett professionellt bemötande är centralt i det dagliga arbetet.
Vi sökerVi söker dig som har goda kunskaper i svenska. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är självgående, flexibel och lojal. Du är även strukturerad som gör att du planerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Det här får du arbeta med
Som vaktmästare på Gällivare sjukhus i denna roll får du arbeta med posthantering, paket, vätskevagnar och annan transport av olika slag inne på sjukhuset. Du använder dig av sparkcykel i det dagliga arbetet.
Det här erbjuder vi dig
• Flexibel arbetstid
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVikariat på heltid till och med 31 december 2025 med möjlighet till förlängning. Arbetstid är dagtid, 07:00-16:00. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Cecilia Engman cecilia.engman@norrbotten.se Jobbnummer
9516458