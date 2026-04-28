Vaktmästare till Fritidsenheten
2026-04-28
Nu ser vi till att fortsätta skapa ännu bättre förutsättningar för Borlängebornas aktiviteter på fritiden!
Borlänge har ett mycket rikt och differentierat föreningsliv inom kultur och fritid och ett stort antal anläggningar som t.ex. idrottsplatser och hallar, musik- och teaterscener, sportfält, isbanor, curlinghall och skyttebanor.
Vi söker nu dig som vill vara med och bidra till långsiktigt bra förutsättningar för Borlängebornas fritid.
Som medarbetare i Borlänge kommun känner du dig inspirerad och motiverad av vår värdegrund:
* Jag finns här för Borlängebon
* Jag gillar utmaningar
* Jag möter varje människa med öppenhet
Se gärna filmen om Borlänge kommuns värdegrund: https://www.youtube.com/watch?v=jhpiPHTEiV0
Arbetsuppgifter
Du kommer att vara en del av Fritidsenheten som bland annat ansvarar för driften av Borlänge kommuns många idrottsanläggningar. Du kommer också att arbeta i nära samarbete med Föreningsservice som bland annat har det övergripande ansvaret för bokning och schemaläggning av Borlänges idrotts- och kulturlokaler samt fungerar som stöd till kultur- och fritids övriga enheter.
Du kommer att ingå i det team på ishallen som arbetar med drift och underhåll.
Arbete i 3-skift med helgarbete.
Detta innebär till exempel isvård, anläggningsunderhåll och gräsvård.
Sammanfattningsvis kommer du att få ett varierande arbete där du är med och ser till att Borlängebor och besökare får en bra upplevelse i våra anläggningar dit intresserade söker sig, trivs och stannar, och bidrar till att det blir bra anläggningar med goda förutsättningar för löpande och hållbar utveckling.Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
Avslutad gymnasieutbildning.
Erfarenhet av vaktmästaryrket eller liknande arbetsuppgifter.
Erfarenhet av att köra ismaskin.
Erfarenhet av arbete med lastmaskin och/eller traktor.
Grundläggande datorvana.
Mycket bra svenska i tal och skrift.
Körkort B.Dina personliga egenskaper
Arbetet innebär att vara delaktig i många arbetsuppgifter vilket gör att du måste vara flexibel och ha förmågan att växla mellan arbetsområden.
Du är händig, har ordningssinne och är ansvarstagande.
Du prioriterar, planerar och genomför dina arbetsuppgifter väl.
Du tar egna initiativ och är flexibel.
Du motiveras av att samarbeta tillsammans med andra människor.
Du är lösningsorienterad och tvekar inte att ta anta en ny utmaning.
Då du kommer ha mycket kontakter både internt och externt är det viktigt att du är lyhörd och kan göra dig förstådd på svenska både skriftligt och muntligt.
Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet av att köra ismaskin samt kunskaper inom kylmekanik eller pumpsystem.
Språkkunskaper utöver svenska liksom fler körkortsbehörigheter.
Kunskaper i andra språk än svenska.
Erfarenhet av anläggningsunderhåll och gräsvård.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318220".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge kommun
(org.nr 212000-2239)
781 81 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borlänge kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen/Kultur och fritid, fritid Kontakt
Enhetschef
Claes Pettersson 0243-22 20 59
9880781