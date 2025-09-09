Vaktmästare till förskolan Trollet
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen / Fastighetsskötarjobb / Kalmar Visa alla fastighetsskötarjobb i Kalmar
2025-09-09
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen i Kalmar
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Vi söker nu en vaktmästare som med ansvarstagande, problemlösningsförmåga och god service bidrar till en trygg och fungerande förskolemiljö. Som vaktmästare är du en viktig del av förskolans dagliga verksamhet. Du arbetar nära förskolepersonal och ledning och ansvarar för att våra lokaler, utrustning och miljö fungerar som de ska. Du är även en nyckelperson i skolans arbete med arbetsmiljö, brandskydd och hållbarhet.
Du är placerad på en förskola men arbetar på flera enheter och har rektor som närmaste chef.
I arbetsuppgifterna igår bland annat:
• daglig tillsyn av skolans lokaler och utrustning
• mindre underhåll av värme-, ventilations- och elsystem (inom behörighetsgräns).
• möblering och omflyttningar vid behov
• nyckelhantering, larm och passersystem.
• skadeanmälningar och samarbete med externa leverantörer
• åtgärda arbetshinder och risker i arbetsmiljön
• delta i skyddsronder och systematiskt brandskyddsarbete (SBA), viss dokumentation
• hantering av post och leveranser
• interna transporter (t.ex. gods eller material mellan enheter)
• delta i förskolans miljöarbete
• arbeta aktivt med återbruk och hållbara lösningar.
Vi erbjuder dig
• ett varierat och fysiskt aktivt arbete
• en viktig roll i en meningsfull verksamhet
• trevliga kollegor och en positiv arbetsmiljö
• möjlighet att bidra till trygghet, ordning och hållbarhet i våra förskolor.
Tjänsten är ett vikariat med start enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har dokumenterad erfarenhet som vaktmästare eller från liknande praktiskt yrke
• alternativt har en relevant yrkesutbildning och är villig att växa in i rollen
• har god materialkännedom samt grundläggande kunskaper i snickeri, målning och enklare reparationer
• innehar B-körkort för manuellt växlad bil (BE/släp är meriterande)
• talar och skriver svenska obehindrat.
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
• ansvarstagande, strukturerad och självgående
• praktiskt lagd med god fysisk förmåga
• serviceinriktad och prestigelös
• samarbetsvillig och lyhörd
• lösningsfokuserad och flexibel-
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276090". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Jeanette Kennerfalk 010-352 66 01 Jobbnummer
9498590