Vaktmästare till First Camp Arcus Luleå
Vem söker vi?
Vi söker dig som är praktiskt lagd, lösningsorienterad och trivs i en vardag där ingen dag är den andra lik. Har du erfarenhet av vaktmästeri eller fastighetsskötsel är det meriterande, men det viktigaste är att du gillar att arbeta med händerna, tar ansvar och har ett genuint intresse för att skapa en riktigt bra upplevelse för våra gäster.
Skoterkort är ett krav, och har du dessutom hjullastarkort ser vi det som ett stort plus.
Tjänsten har planerad start den 1 juni. För rätt person finns goda möjligheter till en tillsvidareanställning.
Om rollen
Hos oss får du en varierad och utvecklande roll där du kombinerar praktiskt arbete med gästkontakt. Du arbetar med klassiska vaktmästaruppgifter som snöskottning, enklare snickeri, reparationer och arbete med traktor. Under andra dagar kan du köra gräsklippare, sköta poolunderhåll eller delta i våra aktiviteter.
Du kan exempelvis följa med på skoterturer, hjälpa gäster vid isfiske eller bidra till andra upplevelser som gör vistelsen minnesvärd. Det är just variationen och mötet med människor som gör tjänsten både rolig och unik.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som sprider positiv energi, trivs med att samarbeta och bidrar till en god stämning i teamet. Du är lösningsfokuserad, ser möjligheter i vardagen och är inte rädd för att göra det lilla extra för att överträffa gästens förväntningar.
Du behöver behärska svenska flytande för att kunna kommunicera med både kollegor och gäster. Har du utbildning eller tidigare erfarenhet inom fastighetsskötsel är det meriterande, men din inställning, vilja att lära och ditt engagemang väger minst lika tungt.Publiceringsdatum2026-04-30Anställningsvillkor
Vi söker en vaktmästare på heltid (40 timmar per vecka). Arbetstiderna varierar och inkluderar morgnar, kvällar och helger enligt gällande kollektivavtal inom hotell- och restaurangbranschen.
Krav: Skoterkort Meriterande: HjullastarkortSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande - skicka därför in din ansökan redan idag.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering och fokuserar på att hitta rätt person utifrån tjänstens kravprofil. För slutkandidater kan utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Som ett första steg i processen får du genomföra ett kortare rekryteringstest som hjälper oss att säkerställa en träffsäker och rättvis matchning.
Det här kan vara början på något riktigt bra - vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-27
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare First Camp Sverige AB
(org.nr 556618-9873), https://careers.firstcamp.se
Arcusvägen 110 (visa karta
)
975 94 LULEÅ
