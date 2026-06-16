Vaktmästare till ett lärosäte

Adecco Sweden Aktiebolag / Vaktmästarjobb / Stockholm
2026-06-16


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Publiceringsdatum
2026-06-16

Om tjänsten
Vi söker nu en Vaktmästare till ett lärosäte i Stockholm! Arbetet kommer till stor del vara praktiskt, där du arbetar uppsökande i delar alla av myndighetens lokaler, också även använder datorn i ditt dagliga arbete, till exempel för arbete i ärendehanteringssystem, e-post och samarbetsplattform.

I arbetet ingår även rondering och underhåll av både teoretiska och praktiska lokaler samt av de system och tjänster som vi levererar.

Tjänsten omfattar följande arbetsuppgifter:
• Genomföra ronderingar och kontroller av lokaler och tillhörande teknik och system.
• Inventering, underhåll och enklare reparationer av högskolans utrustning, inventarier och lokaler.
• Bemanning av vaktmästeriets servicepunkt.
• Hantering av passerkort för exempelvis studenter, inklusive fotografering.
• Hantering av lås/larm och passerkortsystem.
• Administrera, hantera och följa upp olika typer av inkomna ärenden i ärendehanteringssystem.
• Följa fastslagna rutiner i samarbetsplattformen samt vid behov även uppdatera de samma.
• Erbjuda stöd och support kring A/V i lokaler tillsammans med IT-funktionen.
• Hantering av post och bud.
• Genomföra mindre ommöbleringar (vid större anlitas alltid flytthjälp).

Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Vaktmästare är ett konsultuppdrag på heltid med start 2026-08-10 och beräknas pågå till och med 2026-12-31. Arbetstiderna kommer vara mellan klockan 07-16.

Krav för tjänsten:
• minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som vaktmästare
• körkort klass B
• grundkunskaper i MS Office eller likvärdigt
• grundkunskaper i ärendesystem
• kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.

För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.

För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2026-06-26.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco ́s växel 010 – 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Adecco Sweden Aktiebolag (org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta)
171 41  SOLNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Adecco

Kontakt
National Recruiter
Hannah Trollsås
Hannah.Trollsas@adecco.se

Jobbnummer
9966505

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