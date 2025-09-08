Vaktmästare till Arlanda Halkbana
2025-09-08
Arlanda halkbana söker nu en på timmar som kan hjälpta till främst på helger för att förbereda banan inför riskutbildningar.
Följande är arbetsuppgifterna:
Hämta och lämna elever.
Fylla på vatten tankar. Blåsa banan.
Ta ut vattenslang/ justera vattenslang.
Förbereda banan inför pass såsom hämta bilar, lägga kontor, lampor, skotta på vinterhalvåret.
Ta hand om fordon såsom att tvätta, boka tid hos service, besiktning.
Göra inköp till banan.
Städa iordning banan efter pass såsom städning, lämna bilar, samla utbildningsmaterial på banan.
Vi söker någon som har b-behörighet (manuell), gärna någon som bor i närheten till banan idealt är Märsta eller Arlandastad.
Vi söker dig som är lösningsoritenterad, självgående, uthållig och en teamplayer. Du måste klara av att arbeta i tempo.
Du kommer vara en del av ett fantastiskt gäng där vi trivs med varandra.
Maila oss in ansökan på info@arlandahalkbana.se
och skriv även vilken timersättning du gör anspråk på. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: info@arlandahalkbana.se Arbetsgivare AB Körkortsutbildning Sverige
(org.nr 559416-1944)
Halmsjövägen 41 (visa karta
)
195 30 MÄRSTA Arbetsplats
Körkortsutbildning Sverige, AB Jobbnummer
