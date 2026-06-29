Vaktmästare till Ängaboskolan
Alingsås kommun, Ängaboskolan / Fastighetsskötarjobb / Alingsås Visa alla fastighetsskötarjobb i Alingsås
2026-06-29
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Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola och anpassad grundskola åk F-9. Sammanlagt är vi ca 1100 personer som arbetar med att ge en god verksamhet för våra barn och elever idag och förbereda dem för framtiden. Som personal i vår förvaltning skapar du tillsammans med oss förutsättningar för barns och elevers lust att lära och möjlighet att lyckas.
Ängaboskolan är en F-6 skola med drygt 350 elever i grundskolan. Skolan ligger i södra Alingsås och är belägen med närhet till både skog och sjö. Skolans lokaler är rymliga och fräscha och möjliggör en variation av arbetsformer för både skola och fritidshem. Runt skolans byggnader finns en stor skolgård som uppmuntrar våra elever till olika rastaktiviteter såsom fotboll, basket, bandy, gagaboll och olika rollekar. Ängaboskolan har många gemensamma aktiviteter där området runt skolan utnyttjas.
Nu söker vi en vaktmästare som vill vara med och bidra till en fungerande skolmiljö för alla våra elever.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
• En trygg anställning
• Möjlighet till semesterväxling
• Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
• Kompetensutvecklingsplan
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som vaktmästare hos oss på Ängaboskolan har du en bred och omväxlande roll med många olika ansvarsområden som bidrar till en fungerande skolmiljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar följande:
• Skötsel och underhåll: Du ansvarar för att skolans lokaler och tekniska utrustning hålls i gott skick genom regelbundet underhåll både inomhus och utomhus.
• Lokalkontroller: Du genomför besiktningar för att säkerställa att lokalerna är säkra och uppfyller alla nödvändiga krav.
• Brandsäkerhet: Du arbetar aktivt med skolans systematiska brandskyddsarbete, vilket innebär att kontrollera brandskyddsutrustning och se till att utrymningsvägar är tydliga och iordningställda.
• Säkerhetsansvar: Du ansvarar för hantering av larm, samt att lokalerna öppnas på morgonen och stängs på kvällen. Du ansvarar även för kort- och nyckelhantering.
• Ommöblering och flyttning: Vid behov omorganiserar du skolans lokaler genom att flytta möbler och utrustning.
• Materialhantering och leveranser: Du tar emot leveranser och beställer material som behövs för verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• gymnasial utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet som är relevant för tjänsten
• erfarenhet av praktiskt arbete såsom enklare reparationsarbeten
• B-körkort
Det är meriterande om du tidigare har arbetat med barn och ungdomar och som skolvaktmästare.
Vi söker dig som är strukturerad, flexibel och serviceinriktad. Du tar egna initiativ, ser vad som behöver göras och har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna förändras. Med ett professionellt bemötande och god samarbetsförmåga bidrar du till en trygg, välfungerande och trivsam skolmiljö för både elever och medarbetare.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 31 juli.
Intervjuer kommer att hållas under vecka 33.
För denna tjänst behöver du visa upp ett giltigt belastningsregister som du beställer via nedan länk:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt identitetskort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334129". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås Kommun
(org.nr 212000-1553)
Gråbovägen 29 (visa karta
)
441 50 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alingsås kommun, Ängaboskolan Kontakt
Biträdande rektor
Christer Ferm christer.ferm@alingsas.se 0322-616372 Jobbnummer
9983986