Vaktmästare till äldreomsorgen
Eksjö Kommun / Vaktmästarjobb / Eksjö
2026-01-12
Eksjö kommun
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang. Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Några utav dina arbetsuppgifter är skötsel av digitala system som lås och larmsystemens funktioner och drift på särskilda boenden, att åtgärda felanmälningar från våra särskilda boenden. Du hanterar avfall och ordnar med diverse beställningar och transporter, hjälper till att flytta möbler, monterar upp hyllor, kör ut läkemedel med mera. Du hanterar även inköp på verksamhetens uppdrag.
Tjänsten utgår från Eksjö, men du servar särskilda boenden både i och utanför Eksjö. Kvalifikationer
Vi söker dig med gymnasieutbildning inom lämpligt område, exempelvis inom teknik eller bygg. Det är meriterande om du har god kunskap inom IT och fastighetsskötsel.
Det viktigt att du är självgående, kan strukturera ditt eget arbete och kan fatta egna beslut. Därtill är det viktigt att du är lösningsfokuserad, bibehåller ett gott humör och har ett trevligt bemötande även i stressiga situationer.
B-körkort är ett skallkrav då resor i tjänsten förekommer dagligen.
ÖVRIGT
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige.
Belastningsregister
Före erbjudande om att arbeta som vaktmästare inom äldreomsorgen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer belastningsregister på polisen.se. Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret öppnas i samband med uppvisandet.
Till arbete inom äldreomsorgen krävs utdraget "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret".
Eksjö kommun har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297889-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eksjö kommun
(org.nr 212000-0589) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef Solgården
Ann-Sofie Älvehag ann-sofie.alvehag@eksjo.se 0381-36982 Jobbnummer
