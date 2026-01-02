Vaktmästare Sommar 2026
2026-01-02
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
Sommarpersonal för driftavdelningen - Händig och serviceminded vaktmästare
Vem är du?
Tjej eller kille, som vill arbeta i en omväxlande miljö.
Du ska vara självgående och ta egna initiativ, och ha öga för att se uppgifter som behöver göras.
Du är serviceminded och förstår att det är lika viktigt att både möta gäster med ett leende och hjälpande hand som att sköta underhåll av anläggning.
Det är meriterande om du har någon typ av hantverkarutbildning såsom snickare eller har gått byggprogram på gymnasiet.
Krav är att du kan svenska och /eller norska samt engelska.
Krav är att du är över 18 år och har körkort.
Har du tidigare erfarenhet av detta yrke är det naturligtvis ett plus.
Vad får du?
En fantastisk arbetsplats precis intill strandkanten,
personalförmåner i vårt SPA och restaurang,
lön enligt kollektivavtal
Dina arbetsuppgifter
I huvudarbetsuppgifterna som vaktmästare ingår drift och underhåll av hotell, stugor, bad och allmänna utrymmen inne och ute.
Se över och hålla koll på om något behöver lagas, fixas eller ersättas.
Arbetstiderna är varierande då hotellet är öppet dygnet runt, alla dagar i veckan. Det är viktigt att du kan arbeta i ett högt tempo.
Ansökan mailas till martin.marmback@tanumstrand.se
Bifoga personligt brev med CV.
Tjänsterna är i första hand under sommarperioden men kan komma att tillsättas tidigare eller förlängas vid behov.
Du får gärna skicka in din ansökan omgående då vi tillämpar löpande urval. Tillträde enligt överenskommelse.
Kollektivavtal och medlem av Visita.
TanumStrand är en stor anläggning med stort utbud. Vi är gäng med lika mycket mångfald i vårt team som vi har gäster. Vi ser därför med spänning framemot att få din ansökan och höra varför du är en servicehjälte och varför just du vill jobba på vår plats på jorden med världens vackraste skärgård som utsikt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vaktmästare sommar 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tanums Hotell- och Konferensanläggning AB
(org.nr 556259-3847), http://www.tanumstrand.se
457 95 GREBBESTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tanums Hotell & Konferensanläggning AB Kontakt
Fastighetschef
Martin Marmbäck martin.marmback@tanumstrand.se Jobbnummer
9667345