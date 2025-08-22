Vaktmästare sökes till vårt Serviceteam
Logitjänst Forenom AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2025-08-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Logitjänst Forenom AB i Stockholm
, Uppsala
, Norrköping
, Linköping
, Göteborg
eller i hela Sverige
Forenom söker nu en duktig vaktmästare till vårt serviceteam i Stockholm.
Forenom är en utpräglad entreprenörsorganisation där glädje, kreativitet och hårt arbete står i fokus. Vi gör nu en spännande tillväxtresa och vi söker därför dig som vill vara med och ta Forenom till nya höjder. Stark organisk tillväxt och öppnande av nya kontor har gjort Forenom till den ledande leverantören av möblerade lägenheter i Norden. Vi hyr ut tillfälliga boenden till företag och privatpersoner. Vi växer kraftigt och kan idag erbjuda ca 9000 företagslägenheter i Norden till över 4000 företagskunder i Finland, Sverige, Danmark, Norge och Tyskland
Vi är ett team av passionerade, kreativa och engagerade människor som inte räds hårt arbete.
Träffa oss här: https://www.youtube.com/watch?v=Ab001XY7MwQ
Våra kärnvärden representerar kurage, 100-procentigt öppet sinne och det faktum att vi åstadkommer mer tillsammans. Vi anser att vi är bättre tillsammans och att vi inspirerar varandra till att uppnå det bästa möjliga.
Nu söker vi dig som vill vara en del av vårt Serviceteam i Stockholm.
Som vaktmästare i vårt serviceteam är du vårt ansikte utåt, du träffar både gäster, fastighetsägare, förvaltare och fastighetsskötare. Du behöver ha ett öga för detaljer, vara flexibel och inte rädd för att ta i när det behövs. I arbetsuppgifterna ingår underhållningsarbete, enklare fastighetsskötsel samt möblering och avmöblering av lägenheter. Du jobbar enligt ett rullande schema, kvällar och helger förekommer.
Som person är du glad, serviceinriktad och en riktig lagspelare men har inga problem med att jobba självständigt. Ingen dag är den andra lik med många olika typer av uppdrag, det är därför viktigt att du är organiserad och kan prioritera dina uppgifter. Meriterande, erfarenhet av vaktmästeri, måleri och/eller snickeri, elkunskap eller VVS.
För att trivas hos oss är det viktigt att du delar våra värdeord:
"We are better together, We dare to win, We do, we learn and we grow, We are people- minded"
Eftersom du kommer att kommunicera både via tal och skrift med våra gäster som kommer från hela världen måste du skriva och pratar svenska samt engelska obehindrat.
Körkort för manuell bil är ett krav.
Låter detta som ett jobb för dig, skicka in din ansökan med CV till rekrytering@forenom.se
så återkommer vi till dig.
Vi är kollektivt anslutna till HRF.
Märk din ansökan med: Service Team Stockholm North Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: rekrytering@forenom.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Service Team". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logitjänst Forenom AB
(org.nr 556790-4155)
Vidängsvägen 7 (visa karta
)
167 36 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9471246