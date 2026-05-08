Vaktmästare skola/förskola
2026-05-08
Vad roligt att du är intresserad av jobb i Kils kommun. Vi är ungefär 1 000 anställda som arbetar för att ungefär 12 000 invånare ska få en bra service. För oss är det viktigt att du ser varje människa som en individ och att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att skapa en välkomnande miljö där alla har möjligheten att trivas och utvecklas. Du nöjer dig inte med att bara vara bra. Du vill bli ännu bättre och ser till att omvärldsbevaka och göra de förändringar som krävs för att vi ska möta framtiden på ett bra sätt. Det är precis det som vår vision, Kil - på rätt spår, handlar om. Vi strävar efter att befinna oss på rätt spår men måste alltid vara beredda att pröva nya vägar för att nå dit. Välkommen med din ansökan!
Sektor, Utbildning, innehåller verksamheterna förskola och skola.

Publiceringsdatum: 2026-05-08

Beskrivning
Grundskolorna och förskolorna i Kils kommun söker en vaktmästare som tillsammans med två övriga kollegor kommer bilda ett team som kommer serva verksamheterna utifrån uppkomna behov.Dina arbetsuppgifter
Verksamhetsvaktmästaren ansvarar bland annat för inre fastighetsskötsel, verksamhetsservice, enklare reparationer, underhåll av teknisk utrustning, möbler och lekutrustning. Som verksamhetsvaktmästare kommer du även vara verksamheten behjälplig med flytt av möbler och utrustning samt beställningar av materiel.
Du ska ha förmåga att skapa dig en överblick vad som behöver göras, kunna planera arbetet och kunna genomföra arbetet på ett säkert sätt utifrån gällande arbetsmiljölagstiftning. Du ska vara serviceinriktad och ha ett självklart gott bemötande av både barn/elever och personal som du på ett naturligt sätt kommunicerar med när du vistas i verksamheterna.
Då du kommer att ingå i ett team av verksamhetsvaktmästare är din förmåga till och intresse av samarbete mycket viktig. I teamet behöver du kunna vara flexibel och med kort varsel kunna planera om din arbetsdag tillsammans med ansvarig chef. Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har fastighetskötarutbildning alternativt relevant arbetslivserfarenhet för aktuell tjänst. Meriterande om du tidigare har arbetat som vaktmästare på skola. Kännedom inom el och brandsäkerhet är önskvärt. B-körkort är ett krav.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med start i början av augusti eller enligt överenskommelse.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Kils kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat). Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi har redan gjort våra medieval för denna rekrytering och undanber oss ytterligare kontakter angående försäljning av annonsplatser eller diskussioner om samarbeten.
9901331