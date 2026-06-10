Vaktmästare på Garnisonskompaniet till F 16
Försvarsmakten / Vaktmästarjobb / Uppsala Visa alla vaktmästarjobb i Uppsala
2026-06-10
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F 16 ansvarar för Uppsala garnison och driften av Uppsala flygplats. Flottiljen ansvarar även för bevakningen av det svenska luftrummet dygnet runt, året runt samt leder Flygvapnets stridsflygplan i luften. Du kommer vara en del av en militär organisation under stor förändring och utveckling med anledning av omvärldsläget och Sveriges NATO-medlemskap. F 16 växer och vi söker nu nya kollegor som vill vara med på vår utvecklingsresa
Om enheten
163.Garnisonsbataljonen består av Logistikkompaniet, Garnisonskompaniet och inom kort även Utbildningskompaniet som tillsammans skapar förutsättningar för hänvisade förband att kunna fokusera på lösandet av huvuduppgift. Bataljonens roll och uppgifter utvecklas i snabb takt för att kunna möta de nya uppgifterna och utmaningar som Sverige och Försvarsmakten står inför.
Garnisonskompaniet ansvarar för garnisonssamordningen vid Uppsala garnison. På kompaniet finns garnisonens expeditioner och arkiv, idrottstjänst, hundtjänst, verksamhetstjänst inkl. utbildning, handläggare med olika expertisområden, administratörer och vaktmästare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Garnisonskompaniets betjäningspluton söker nu en vaktmästare. Som vaktmästare kommer du att utföra fastighetsskötsel så som reparationer, montering och underhåll på garnisonens gemensamma utrymmen och kontorslokaler. Att lösa administrativa uppgifter, stötta övriga delar på plutonen och att lösa övriga uppkomna arbetsuppgifter ingår även det i det huvudsakliga arbetet.
Inom Försvarsmakten jobbar vi alltid som ett lag. Vår organisation bygger på samarbete, anpassningsförmåga och ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att vi alla är beredda att stötta varandra, ibland även utanför vår egen kompetens- och komfortzon. Därför kan du som medarbetare ibland komma att ställas inför nya typer av uppgifter. Det är en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten som tjänar både myndigheten och medarbetarens utveckling väl, och du kommer aldrig ges en uppgift som du inte får förutsättningarna att klara av.
KRAVPubliceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
Godkänd gymnasieutbildning
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
God datorvana
Tidigare arbetslivserfarenhet som vaktmästare/fastighetsskötare
B-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en lagspelare men även kan arbeta självständigt, är lösningsorienterad, händig, initiativtagande och serviceinriktad. Du behöver kunna arbeta med många olika slags arbetsuppgifter med olika tidsförhållanden. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Godkänd värnplikt/grundläggande militär utbildning
Militära förarbevis
Tidigare arbetslivserfarenhet av arbetsledning
Erfarenhet av arbete i Försvarsmakten
Förarbevis på hjullastare
Tyngre fordonsbehörigheter
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten kan tillämpa sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala. F 16 har även verksamhet på andra orter, vilket kan medföra enstaka tjänsteresor
Arbetstid: I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma vid övningsverksamhet
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Befattning: Civil
Upplysningar om befattningen:
Mejl: mailto:F16-vsa@mil.se
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Malin Eriksson
Mejl: mailto:F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Eric Masser, tfn 076-011 42 30
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-24. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
751 27 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9957834