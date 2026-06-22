Vaktmästare Öckerö kommun
Öckerö kommun, Socialförvaltningen / Vaktmästarjobb / Öckerö Visa alla vaktmästarjobb i Öckerö
2026-06-22
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I Öckerö kommun bor cirka 13 000 invånare och kommunen som arbetsgivare har cirka 1100 anställda. Tillsammans lever och verkar vi i en kommun som består av tio bebodda öar.
Öckerö kommuns vision handlar om att vara en levande skärgårdskommun; med en hållbar utveckling, närhet till storstaden och samtidigt ett lokalsamhälle med närhet till varandra. Öckerö kommun har goda resultat inom bland annat företagsklimat och som bostadsort. Goda arbetsmöjligheter i både kommun och näringsliv, ett rikt fritidsliv, trygghet och bra resultat i verksamheterna bidrar till att Öckerö kommun är en bra plats att leva och bo på.
1 plats(er).
Om jobbet
Vill du arbeta i en varierad och praktisk roll där du får göra verklig skillnad för både medarbetare och brukare? Socialförvaltningen i Öckerö kommun söker nu en vaktmästare till enheten Förvaltningsstöd och utveckling. Hos oss blir du en viktig del i ett team där samarbete, ansvarstagande och serviceanda står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Som vaktmästare arbetar du i ett team tillsammans med två kollegor och har ett viktigt uppdrag att stötta Socialförvaltningens verksamheter. Arbetet är rörligt och praktiskt med stor variation av uppgifter, där du har mycket kontakt med både brukare, personal och chefer.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Inre fastighetsskötsel (enklare reparationer, underhåll, lampbyten m.m.)
Bedömningar och felanmälningar till fastighetsägare
Kontakt med hantverkare, leverantörer och fastighetsägare
Underhåll och enklare reparationer av hjälpmedel (t.ex. takliftar och sängar)
Transporter av post, mat, prover och andra ärenden mellan verksamheter och öar
SophanteringBakgrund
Vi söker dig som har lämplig gymnasieutbildning och ett intresse för praktiskt arbete och service. Du är en person som ser vad som behöver göras, kan arbeta självständigt och planerar ditt arbete utifrån verksamhetens behov.
• *Skallkrav:**
• B-körkort
• Grundläggande datorvana
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• *Meriterande:**
• Erfarenhet av fastighetsskötsel
• Erfarenhet av arbete med hjälpmedel
• Vana att arbeta i team och inom offentlig verksamhetÖvrig information
Övrigt
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att nödvändiga beslut fattas.
• Alla som anställs inom socialförvaltningen ska uppvisa registerutdrag. Detta gäller oavsett anställningsform och befattning. Detta gäller även personer som tilldelas praktik inom området.
• Särskild visstidsanställning under ett års tid med ev förlängning
Vi erbjuder
Du blir en del av ett engagerat team i en arbetsmiljö som präglas av närhet, hjälpsamhet och gott samarbete. Du får möjlighet att arbeta i en kommun där idéer tas tillvara och där praktiska lösningar uppskattas. Hos oss får du:
• Introduktion och handledning
• Ett nära kollegialt samarbete
• Ett varierat arbete med stor frihet under ansvar
• Tillgång till friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling
Läs gärna mer om våra verksamheter på www.ockero.se
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-10-15 .
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332700". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Öckerö Kommun
(org.nr 212000-1280)
475 80 ÖCKERÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Utvecklingschef
Lars Clemensson lars.clemensson@ockero.se +4631976255 Jobbnummer
9971965