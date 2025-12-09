Vaktmästare/Lokalvärd Tjörns ishall, timvikariat
2025-12-09
På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också - här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
Vi söker förstärkning till ett erfaret team på Tjörns ishall.
Tjörns ishall är utöver arenan med is och läktare även en växande anläggning av verksamhetslokaler där tillbyggnad och renovering står klar inför säsongen 2026/2027.
Som vaktmästare och lokalvärd i Tjörns ishall får du ansvar för isen i arenan och ordning i lokalerna under ditt arbetspass. Du är viktig för föreningarnas möjligheter till en säker och trygg verksamhet i lokalerna.
Dagliga uppgifter är t ex is- och maskinvård, tillsyn, daglig planering och lokalvård. Uppdraget är företrädesvis förlagt till kvällar och helger. Arbetet är förlagt i kall miljö och är fysiskt krävande.
Som timanställd stöttar eller ersätter du ordinarie personal efter behov, kan även vara schemalagt. Antal timmar varierar varje månad och stort under året. Denna timanställning passar kanske främst dig som exempelvis arbetar deltid, har flexibel arbetstid, kanske eget företag eller studerar.
Tjänsten tillhör avdelning Fritid inom Kultur och Fritidsförvaltningen.
Arbetsplats är primärt Tjörns ishall.Kvalifikationer
Du är en engagerad, självgående och serviceinriktad person som har erfarenhet att jobba med och nära människor, gärna erfarenhet från föreningsliv.
Du får gärna ha grundläggande teknisk kunskap och/eller intresse.
Som person är du ansvarstagande och har ett positivt förhållningssätt. Du skall ha vilja och god förmåga att lära dig nytt, praktiskt som teoretiskt samt vara trygg i att arbeta självständigt efter instruktion och rutin. Ensamarbete är vanligt förekommande.
Säsongerna och förutsättningar kan variera vilket kräver flexibilitet och initiativförmåga.
Du skall ha B-körkort, god svenska i tal och skrift samt vana av dator/IT.
Har du maskin-/fordonsvana och/eller erfarenhet fastighetsskötsel är det en fördel.
Stor hänsyn kommer tas till personlig lämplighet.
Du får intern utbildning i de specifika arbetsuppgifterna som krävs.
Innan du anställs i arbeten nära barn och unga krävs ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister vilket du själv beställer.
ÖVRIGT
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. När du har varit anställd mer än tre månader blir du automatiskt medlem i vår fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
För detta jobb krävs körkort.
Tjörns kommun, Fritid
Katja Nikula katja.nikula@tjorn.se
9634600