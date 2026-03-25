Vaktmästare/IT-tekniker till Mariekällskolan
2026-03-25
"Vi lär oss för livet, tillsammans lyckas vi!"
Mariekällskolan är en kommunal 4-9-skola och ligger centralt i Södertälje kommun. Skolan har ca 500 elever och drygt 70 anställda. Vi är en mångkulturell skola och arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra arbetssätt för att möta alla elevers behov.
Lärande och trygghet står i fokus och vi på skolan arbetar regelbundet med resultat- och närvarouppföljning av alla elever och ett aktivt elevhälsoteam på skolan. Skolans värdegrund vilar på en ansvarskultur där det är viktigt att alla är med och definierar behoven och tillsammans prioriterar efter de resurser som finns.Publiceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Vi söker en kombinerad vaktmästare/IT-tekniker till Mariekällskolan. Du kommer att spela en viktig roll i att säkerställa att våra lokaler är i gott ändamålsenligt skick och att skolans IT och teknik fungerar smidigt för elever och personal.
Inom vaktmästaruppdraget ser du till att skolans lokaler och utemiljö är väl underhållna, säkra och funktionella.
Arbetsuppgifterna innefattar:
• Inventering av lokaler, inventarier och skolgård samt planering och genomförande av förbättringsåtgärder.
• Underhåll och enklare reparationer, montering och utbyte av trasiga möbler.
• Hantering av passage- och larmsystem, inklusive nycklar och taggar.
• Kontakt med fastighetsägare, hantverkare och underleverantörer samt uppföljning av felanmälningar och underhållsarbeten.
• Månadsvis brandöversyn i REQS och säkerställande av att nödutgångar, skyltning och säkerhetsinformation är korrekt uppsatta.
• Daglig säkerhetsrond där du ser över skolans lokaler, utemiljö och utrymningsvägar samt rapporterar eventuella skador och risker.
Som IT-tekniker ansvarar du för skolans tekniska utrustning samt stöttar elever, personal och skolledning i IT-tekniska frågor.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• IT-support, inklusive felsökning och reparation av hård- och mjukvara, lösenordshantering vid läsårsstart, nationella prov m.m.
• Administration av skolans nätverk, skrivare, projektorer, annan teknisk utrustning samt beställningar, enhetsregistrering, licenser och avtal.
• Vara kontaktperson gentemot kommunens IT-grupp, hålla dig uppdaterad kring riktlinjer och nyheter.
• Vara ett stöd för personal och skolledning i IT-relaterade frågor samt introducera nyanställda och nya elever i skolans IT-miljö.
Vem är du?
Du har förmåga att arbeta självständigt, tar egna initiativ och är flexibel samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra. Du är serviceinriktad och trivs med varierande arbetsuppgifter. Vi ser gärna att du har erfarenhet av IT-support och/eller bakgrund inom fastighetsskötsel eller annat praktiskt arbete. Du är väl förtrogen med Officepaketet och har en god förmåga att hantera Excel och sammanställa data. Du har god problemlösningsförmåga och ett tekniskt intresse.Kvalifikationer
• Du har erfarenhet av arbete inom IT och teknisk felsökning och har god kunskap om datorer, nätverk, skrivare, mjukvaruhantering och digitala system.
• Du är självgående och van att lösa tekniska och praktiska problem.
• Du är flexibel, ser verksamhetens behov och tar initiativ till förbättringsåtgärder.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete inom skola
• God förmåga att hantera Excel och sammanställa data
• Erfarenhet av fastighetsunderhåll och arbetsmiljöarbeteDina personliga egenskaper
• Du är teknisk och har goda kunskaper om IT och teknik.
• Du är praktiskt och händigt lagd, du kan sköta underhåll och enklare reparationer av fastighet och inventarier.
• Du är serviceinriktad och trivs med att hjälpa andra med IT och/eller praktiska arbetsuppgifter inom verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
• En utvecklande roll som vaktmästare/IT-tekniker centralt i Södertälje
• En verksamhetsnära skolledning
• Pedagogisk lunch
• Medarbetarförmåner i Södertälje kommun, t.ex. friskvårdsbidrag (3000 kr/år)
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Kontakt
Rektor
Daniella Lööf daniella.loof@skolasodertalje.se 08-523 014 75 Jobbnummer
9819164