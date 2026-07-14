Vaktmästare inre och yttre tjänst
Vetlanda Pastorat / Fastighetsskötarjobb / Vetlanda Visa alla fastighetsskötarjobb i Vetlanda
2026-07-14
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Vi söker
1 vaktmästare (tillsvidareanställning).
Placering inom Vetlanda pastorat. Område Fröderyd.
Har du goda kunskaper och intresse av att vårda begravnings- och kulturmiljöer, grön miljö, och fastigheter?Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Några av de vanligast förekommande arbetsuppgifterna på kyrkogård/begravningsplats och våra övriga ytor är plantering och skötsel av växter, vattning, ogräsrensning, häckklippning,trädbeskärning, trimning, gräsklippning och lövinsamling. Som vaktmästare i en kyrka ansvarar du för en rad olika uppgifter. Detta kan inkludera allt från fastighetsskötsel och underhåll av kyrkobyggnaden till att förbereda och utföra arbete i lokaler för/vid gudstjänster och andra evenemang.
Arbete med mindre lastmaskiner, hetvattentvätt och andra trädgårdsmaskiner kan också förekomma för de som har behörighet och utbildning för detta.
I arbetet på kyrkogård möter du dagligen besökare som kan behöva allt från praktisk hjälp, vägledning kring frågor som rör kyrkogården, till ett lyssnande öra.
Du blir Svenska kyrkans ansikte utåt på kyrkogården och att kunna möta besökare med värdighet och empati ser vi som grundläggande förutsättningar för arbetet.
Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med andra kyrkogårdsarbetare och kyrkvaktmästare. Du ser till helheten och hjälper andra när så behövs.
Vi använder moderna hjälpmedel, men arbetet är fysiskt krävande. Tunga lyft förekommer.
Vi arbetar utomhus oavsett väder.Kvalifikationer
Vi söker dig med kunskap och/eller arbetslivserfarenhet från exempelvis kyrkogård,
trädgård/park och anläggningsarbete.
För att komma ifråga för tjänsten krävs god social kompetens och ett gott bemötande mot
såväl kollegor som besökande på kyrkogården. Du behöver vara serviceinriktad, följsam för
de olika arbetsuppgifterna som ska utföras samt ha god fysik och kondition.
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Maskinvana och behörighet gällande förekommande maskiner inom trädgårdsarbete och anläggning är meriterande.
Du ska vara minst 5 års erfarenhet vid anställningens startdatum och ha god kunskap i svenska i tal och skrift.Anställningsvillkor
B-körkort och E-körkort är meriterande
Medlem i Svenska kyrkan
Bifoga personligt brev och CV. Märk brevet med fast tjänst eller säsong, beroende på vad du söker.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi stänger ansökningstiden den 28 augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vaktmästare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda pastorat
(org.nr 252004-9228)
Torngatan 2A (visa karta
)
574 35 VETLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vetlanda Pastorat Jobbnummer
10002849