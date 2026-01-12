Vaktmästare inom idrottsanläggningar
2026-01-12
Tjänsten är placerad inom Kultur- och fritidsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi erbjuder alla som bor och verkar i Linköpings kommun ett brett och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!

Arbetsuppgifter
Som idrottsvaktmästare arbetar du med skötsel och drift av våra idrottsanläggningar, både inom- och utomhus. Arbetet varierar över året och innehåller allt från gräsklippning, linjering och ogräsrensning till renhållning och vård av anläggningarnas utrustning. Du kommer också att delta i enklare fastighetsunderhåll och förberedelser inför olika evenemang, som att se till att tekniken fungerar och att planen och arenan är redo inför en match.
Eftersom arbetet till stor del sker utomhus får du möjlighet att röra på dig och jobba i olika miljöer. Maskinkörning med gräsklippare, redskapsbärare och traktor ingår i arbetsuppgifterna, men ingen tidigare erfarenhet krävs. Vi stöttar med upplärning på plats.
Du kommer både att arbeta självständigt och tillsammans med kollegor i ett team där samarbete och kommunikation är en viktig del av vardagen. I uppdraget har du också en nära kontakt med enhetschef och verksamhetsledare. Som ny medarbetare får du en gedigen introduktion där du går bredvid en kollega.
Arbetstiden varierar inom spannet 06:00-19:00 enligt ett rullande schema. Helgtjänstgöring förekommer i viss utsträckning.
Din arbetsplats
Du blir en del av Kultur- och fritidsförvaltningen, där vårt uppdrag är att utveckla kultur-, idrotts- och fritidslivet för invånare i Linköpings kommun. Förvaltningen består av cirka 250 medarbetare och är organiserad i en stab samt fyra avdelningar: Kultur, Bibliotek, Ungdom & fritid samt Idrott & friluftsliv.
Tjänsten tillhör avdelningen Idrott & friluftsliv, enheten Anläggningsdrift, där vi ansvarar för drift, skötsel och utveckling av kommunens cirka 55 idrottsanläggningar. Vi utgår från Linköping Arena och består av enhetschef, två verksamhetsledare samt cirka 20 vaktmästare.
Vi värdesätter mångfald i vår arbetsgrupp och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Läs mer om vad vi erbjuder dig som anställd här.
Du som söker
Vi ser att du har en gymnasieexamen och tidigare erfarenhet av yttre skötsel, exempelvis inom trädgård, parker, idrottsanläggningar, golfbanor eller kyrkogårdar. Om du även har arbetslivserfarenhet av fastighetsunderhåll är det ett plus. Vi ser gärna att du har erfarenhet av skötsel av idrottsutrustning eller av service- och kundkontakt i liknande verksamheter, men det är inget krav.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska, vara van vid att använda digitala verktyg och ha B-körkort med manuell växellåda, eftersom du kommer att röra dig mellan olika anläggningar.
Du är en ansvarsfull person som strukturerar ditt arbete effektivt och driver det framåt. Som idrottsvaktmästare servar du kommunens skolor och idrottsföreningar med skötsel och drift vilket innebär att du behöver vara uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har ett genuint intresse av att hjälpa andra, strävar efter att leverera lösningar och säkrar hög kvalitet i allt du gör. Eftersom tjänsten innebär många kontaktytor och samarbete i arbetsgruppen är det viktigt att du är lyhörd, smidig och har en god förmåga att arbeta bra med andra. Du tillför energi, skapar delaktighet och samsyn kring verksamheten, och bidrar med nya idéer och angreppssätt.
Tjänsten innebär arbete i miljöer där barn vistas. Du behöver därför kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret, beställ detta först om du blir kallad på intervju.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16473
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Verksamhetschef
Tobias Birgersson Egbom tobias.birgerssonegbom@linkoping.se 013-262410 Jobbnummer
9677436