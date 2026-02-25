Vaktmästare idrottsplatser

Rossöns If / Fastighetsskötarjobb / Strömsund
2026-02-25


ROSSÖN IF söker en vaktmästare på heltid.
Arbetsuppgifterna består av två huvuddelar:
Vintertid: Spårdragning av längdskidspår. Erfarenhet av att tidigare har kört skoter.
Skötsel av hockeyrink. Ploga och spola banan.

Sommar: Klippa gräs på fotbollsplanen.

Övriga vaktmästarsysslor
Underhåll av byggnader . Snickra, måla, fixa och dona.
Restaurangen kräver underhåll.

Städning av gymnastikhall, omklädningsrum, bastu och dusch en gång i veckan.
Köra släpvagn. Skräp och förflytta olika saker.
Körkort krävs.

Arbetsgivaren önskar anställningsstöd.

Arbetsförmedlare kan kontakta arbetsgivare för frågor om tjänsten.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: rosson.if@telia.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan vaktmästare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rossöns If, https://rossonsif.se/
Backevägen 4 (visa karta)
883 95  ROSSÖN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9762118

