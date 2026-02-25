Vaktmästare idrottsplatser
2026-02-25
, Dorotea
, Krokom
, Åsele
, Vilhelmina
ROSSÖN IF söker en vaktmästare på heltid.
Arbetsuppgifterna består av två huvuddelar:
Vintertid: Spårdragning av längdskidspår. Erfarenhet av att tidigare har kört skoter.
Skötsel av hockeyrink. Ploga och spola banan.
Sommar: Klippa gräs på fotbollsplanen.
Övriga vaktmästarsysslor
Underhåll av byggnader . Snickra, måla, fixa och dona.
Restaurangen kräver underhåll.
Städning av gymnastikhall, omklädningsrum, bastu och dusch en gång i veckan.
Köra släpvagn. Skräp och förflytta olika saker.
Körkort krävs.
Arbetsgivaren önskar anställningsstöd.
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: rosson.if@telia.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan vaktmästare".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rossöns If
https://rossonsif.se/
Backevägen 4
883 95 ROSSÖN
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9762118