Vaktmästare idrottsanläggningar
Vänersborgs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Idrottsanläggningar / Fastighetsskötarjobb / Vänersborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Vänersborg
2026-07-13
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Kultur- och fritidsförvaltningen i Vänersborg har ca 100 medarbetare som tillsammans utgör verksamheterna bibliotek, musik- och kulturskola, idrottsanläggningar, offentliga arrangemang, barn- och ungdomskultur, ungas öppna mötesplatser och konsthall. Förvaltningen värnar om att alla enheter arbetar tillsammans utifrån invånarnas bästa och värden som social gemenskap, demokrati och folkhälsa,
Nu söker vi en engagerad vaktmästare som vill bli en viktig del av vårt team och bidra till att våra idrottsanläggningar utvecklas och fungerar väl.Dina arbetsuppgifter
Som vaktmästare hos oss arbetar du med drift, skötsel och utveckling av kommunens idrottsanläggningar. Arbetet är omväxlande och innehåller både praktiska, tekniska och serviceinriktade arbetsuppgifter.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Drift och tillsyn av idrottshallar, ishall, arena och fotbollsanläggningar.
Isläggning, isvård och körning av ismaskin.
Skötsel av naturgräs- och konstgräsplaner.
Traktorarbeten och användning av olika arbetsmaskiner. Enklare reparationer och underhållsarbeten.
Fastighetstillsyn, felavhjälpning och ronderingar.
Städning och iordningställande inför matcher, träningar och arrangemang.
Kontakt med föreningar, skolor, besökare och arrangörer.
Arbete med säkerhet, låsning, larm och utrymningsrutiner.
Ingen dag är den andra lik. Ibland handlar det om att förbereda en fotbollsplan inför match, ibland om att spola is, lösa ett tekniskt problem eller hjälpa en förening att genomföra ett arrangemang. KvalifikationerKvalifikationer
Gymnasieutbildning.
B-körkort för manuell växellåda.
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Grundläggande datorvana.
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom idrottsanläggningar, fastighetsdrift eller liknande verksamhet.
Erfarenhet av arbetsmaskiner.
Erfarenhet av grönyteskötsel eller arbete med fotbollsplaner.
Erfarenhet av skiftarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs med att ta ansvar och som ser vad som behöver göras utan att någon behöver tala om det.
Du är en lagspelare som bidrar till ett positivt arbetsklimat men du är också trygg i att arbeta självständigt och fatta egna beslut när situationen kräver det.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har ett stort eget driv och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
Är noggrann och värdesätter ordning och reda.
Har god samarbetsförmåga.
Är serviceinriktad och tycker om att möta människor.
Är lösningsorienterad och praktiskt lagd. Har ett säkerhetsmedvetet arbetssätt.
Maskinvana.
Uppskattar ett omväxlande arbete både i arbetsuppgifter och arbetstider.
Klarar av att prioritera och hantera flera arbetsuppgifter samtidigt. Har ett intresse av idrott och föreningsliv.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetstid
Från augusti till april bedrivs verksamheten i skift där du ingår i ett arbetslag om tre. Arbetet omfattar dag-, kväll- och helgtjänstgöring med arbete var tredje helg. Under sommarsäsongen sker arbetet huvudsakligen dagtid.
För dig som tidigare arbetat skift och trivs med den arbetsformen är det en fördel.Övrig information
Enhetschef och kontaktperson är tillbaka v31 föra att svara på eventuella frågor.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 600 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Vi arbetar med individuell lönesättning och erbjuder förmåner kopplade till anställningen.
Vill du veta mer om oss som arbetsgivare, våra förmåner och hur vår lönesättning fungerar? Besök vår karriärsida .
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Har du skyddade personuppgifter vänligen kontakta kontaktpersonen för annonsen via telefon och skicka din ansökan via post.
Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du här . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs Kommun
(org.nr 212000-1538), https://www.vanersborg.se
Sundsgatan 29 (visa karta
)
462 85 VÄNERSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vänersborgs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Idrottsanläggningar Kontakt
Adam Gistedt adam.gistedt@vanersborg.se 0721694543 Jobbnummer
10000490