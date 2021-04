Vaktmästare/Hustomte - Knapp AB - Fastighetsskötarjobb i Åstorp

Knapp AB / Fastighetsskötarjobb / Åstorp2021-04-14KNAPP AB är en del av den österrikiska koncernen KNAPP AG. I Sverige är vi ca 140 anställda och omsätter ca 350 miljoner kronor. Koncernen har ca 5500 anställda och en omsättning på ca 800 miljoner euro. Vi är en komplett leverantör av olika typer av manuella och automatiserade lagerlösningar och materialhanteringssystem. Det innebär att vi säljer och levererar allt från egenutvecklade programvaror (WMS/WCS-system) till PLC-styrning samt mekanisk utrustning. Ofta levererar vi stora lagerlösningar där vi har ett totalt funktionsansvar gentemot kunden. Vårt huvudsakliga arbetsområde är den europeiska marknaden, men våra installationer, produkter och verksamhetsområden globaliseras allt mer. Välkommen att läsa mer om oss på www.knapp.com och www.youtube.com Vi på KNAPP AB i Åstorp söker nu Kents efterträdare som Vaktmästare/Hustomte.Du ska ha positiv o rätt inställning till att serva och hjälpa oss ca 100 personer som finns i produktion och kontor på Jitegatan 7 i Åstorp.Du kommer arbeta i ett team tillsammans med 2 lokalvårdare där ni hjälper varandra med alla fastighetsuppgifter.Vi vill du har gedigen erfarenhet utav alla delar av en fastighet men behöver ej själv kunna utföra t ex el, ventilation och VVS. Vi har företag som utför tjänsterna men du är den som har kontakten med dom.Dina dagar kommer vara mycket varierande och därför förhoppningsvis ett intressant arbete för den rätte som ser möjligheterna och lösningar på problemen.Vi kräver B körkort.Ser helst du har Truckkort och Liftutbildning men ej ett krav.Detta ingår i tjänsten:Skötsel utav all utemiljöGräsklippningKontroll av silar på taket, alltså klara höga höjder.Ansvara för belysning i hela fastigheten in och utvändigtVVSVentilationÅtervinning och sopsorteringHalkbekämning framför ingångarVeckokontroll kompressorerAvläsning vattenSköta service, tvätt och däckbyte för företagets poolbilar.Egenkontroller i fastighetenDelta i skyddsronderKöra städmaskin i produktion på öppna ytorKöra ärenden åt produktion/kontorBehjälplig med montering av kontorsmöbler etc.Allt som en Hustomte kan tänkas syssla med -Maila CV och personligt brev senast 210430 till karina.persson@knapp.com 2021-04-14Sista dag att ansöka är 2021-04-30Knapp ABJitegatan 726538 Åstorp5692499